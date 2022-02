Frenkie de Jong en Sergiño Dest krijgen basisplek in cruciaal duel met Napoli

Donderdag, 24 februari 2022 om 19:46 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:59

De opstelling van Barcelona voor de wedstrijd tegen Napoli in de play-offs om een ticket voor de knock-outfase van de Europa League is bekend. Trainer Xavi heeft geen grote verrassingen in petto voor de ontmoeting met de Napolitanen. Zowel Sergiño Dest als Frenkie de Jong krijgt een basisplek, terwijl Luuk de Jong genoegen moet nemen met een plek op de bank. De aftrap in het Stadio Diego Armando Maradona vindt plaats om 21.00 uur.

In het Camp Nou gaf het scorebord vorige na het laatste fluitsignaal een 1-1 eindstand aan. Piotr Zielinski maakte de openingstreffer na een klein half uur spelen, waarna Ferran de stand in de 59ste minuut gelijktrok vanaf de penaltystip. Net als afgelopen week verdedigt Marc-André ter Stegen het doel. Voor de doelman staat een viermansverdediging, waar twee nieuwe namen staan ten opzichte van het heenduel.

Op de rechtsbackpositie krijgt Dest de voorkeur boven Óscar Mingueza; Ronald Araújo is fit genoeg om het stokje centraal achterin weer over te nemen van Eric García. De defensie wordt gecompleteerd door Gerard Piqué en Jordi Alba. In tegenstelling tot de vorige ontmoeting met Napoli staat Sergio Busquets weer centraal op het middenveld. De Catalaan wordt in de middelste linie vergezeld door Frenkie de Jong en Pedri.

In de spits krijgt Pierre-Emerick Aubameyang opnieuw het vertrouwen van Xavi. De aanvaller was in het gewonnen LaLiga-duel met Valencia (1-4) liefst driemaal trefzeker en houdt Luuk de Jong op de bank. De flanken worden bestreken door Adama Traoré (rechts) en Ferran (links). Verder is Memphis Depay nog altijd niet fit genoeg om in actie te komen.

Opstelling Napoli: Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Rui; Demme, Zielinski, Ruiz; Insigne, Osimhen, Elmas

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araújo, Piqué, Jordi Alba; Frenkie de Jong, Busquets, Pedri; Adama, Aubameyang, Ferran