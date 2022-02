‘Man United gaat na nieuwe misser Maguire voor kansrijk bod van 30 miljoen’

Manchester United probeert Manuel Akanji te verleiden tot een zomerse overstap naar Engeland, zo verzekert BILD. De 26-jarige centrumverdediger van Borussia Dortmund heeft een verlengingsvoorstel van zijn eigen club afgewezen en loopt medio 2023 uit zijn contract. United is mogelijk op zoek naar een vervanger voor Harry Maguire, die woensdag tegen Atlético Madrid (1-1) opnieuw niet kon overtuigen.

Dortmund is erg tevreden over Akanji, die in januari 2018 voor 21,5 miljoen euro werd weggehaald bij FC Basel. De mandekker staat sinds zijn komst vrijwel onbetwist in de basis en kan dan ook een verbeterd contract ondertekenen. Dortmund deed volgens BILD een salarisvoorstel van acht miljoen euro per jaar, een verbetering van drie miljoen euro per seizoen ten opzichte van zijn huidige contract.

Akanji heeft aan zijn werkgever aangegeven open te staan voor verlenging, maar alleen tegen een verdubbeling van zijn huidige loon: tien miljoen euro per jaar dus. De Zwitser wil tot de absolute topverdieners van BVB gaan behoren. Volgens de Duitse krant is Marco Reus voor twaalf miljoen euro per seizoen de topverdiener bij de club, terwijl sterspeler Erling Braut Haaland het momenteel moet doen met acht miljoen euro per annum. Laatstgenoemde zou zijn salaris overigens kunnen verdubbelen - meldde BILD onlangs al - maar lijkt te gaan kiezen een transfer naar de Europese top.

Bij Manchester United zijn de mogelijkheden een stuk groter dan in Dortmund. De Engelse grootmacht, bezig aan een teleurstellend seizoen, heeft Akanji naar verluidt informeel laten weten een vierjarig contract van liefst 15 miljoen euro per jaar klaar te hebben liggen; een zeer aanlokkelijk aanbod voor de centrumverdediger. Omdat Dortmund een transfervrij vertrek zal willen voorkomen, lijkt een transfer daarmee in de maak.

Akanji zou de defensie van United van een nieuwe impuls moeten voorzien. Aanvoerder Harry Maguire kan dit seizoen niet brengen wat van hem verwacht wordt en ligt zwaar onder vuur op Old Trafford. Dat kwam woensdag tot een nieuw hoogtepunt, toen Maguire tegen Atlético Madrid zijn directe tegenstander João Félix liet lopen. De aanvaller kon daardoor in vrije positie de openingstreffer binnen koppen. United kan hoe dan ook versterkingen achterin gebruiken, ook omdat Eric Bailly, Phil Jones en Axel Tuanzebe waarschijnlijk zullen vertrekken.