Oleksandr Zinchenko wenst Vladimir Poetin ‘de meest pijnlijke dood’ toe

Donderdag, 24 februari 2022 om 18:07 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:15

Oleksandr Zinchenko heeft donderdag op Instagram een doodsverwensing geuit richting de Russische president Vladimir Poetin. In een reactie op de Russische invasie van Oekraïne schreef Zinchenko: 'Ik hoop dat je de meest pijnlijke dood zult sterven, misbaksel.' Het bericht is inmiddels niet meer te zien. Zinchenko beweert dat Instagram de post heeft verwijderd en het sociale medium geeft aan de situatie te bekijken.

De linksback van Manchester City deelde later ook een afbeelding, waarin een Facebook-gebruiker schrijft: 'Als je Russisch bent en je nu niet uitspreekt, dan ben je voor altijd onze vijand.' Dinsdag sprak Zinchenko zich al fel uit over de situatie in zijn thuisland. "Ik kan niet toekijken en streef om mijn punt duidelijk te maken. Mijn land is in the picture", schreef de voormalig PSV'er toen op zijn Instagram-account.

"Het land waarin ik geboren en getogen ben. Het land waarvan ik de kleuren verdedig in de internationale sportarena. Het land dat we proberen op te hemelen en te ontwikkelen. Een land waarvan de grenzen intact moeten blijven", benadrukte Zinchenko. "Mijn land behoort tot de Oekraïners en niemand zal het zich ooit kunnen toe-eigenen. We zullen ons land niet weggeven! Glorie aan Oekraïne!"