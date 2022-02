Joey Veerman moet plaatsmaken in opstelling van PSV

Donderdag, 24 februari 2022 om 17:36 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:55

De opstelling van PSV voor de Conference League-wedstrijd tegen Maccabi Tel Aviv is bekend. Links voorin neemt Ritsu Doan de positie van de geblesseerde Cody Gakpo in. Verder heeft Eran Zahavi zoals verwacht een basisplaats tegen zijn oude club, maar Joey Veerman start op de bank. Het weerzien tussen beide clubs vangt donderdagavond aan om 18.45 uur.

Op de persconferentie van woensdag onthulde Schmidt al dat Zahavi spitspositie zou bekleden. Zondag koos Schmidt in het gewonnen Eredivisie-duel met sc Heerenveen (3-1) nog voor een voorhoede zonder Zahavi, terwijl Mario Götze verder naar voren geschoven werd. In het heenduel met Maccabi (1-0 winst) koos Schmidt overigens ook voor Zahavi als diepste aanvaller. Verder was al bekend dat de voorste linie bij de Eindhovenaren gewijzigd zou worden op de linksbuitenpositie. Via de officiële kanalen communiceerde PSV dat Cody Gakpo in Eindhoven achter is gebleven vanwege de enkelklachten die hij overhield aan de wedstrijd tegen Heerenveen.

Ten opzichte van de wedstrijd van zondag komen Doan en Zahavi in de basis; Schmidt verleent Götze de voorkeur boven Veerman als aanvallende middenvelder. Wel kan Veerman zich verheugen op een invalbeurt, zegt Schmidt tegen PSV TV. "Hij zit in de plannen voor vanavond. Hij heeft nu twee wedstrijden op rij gespeeld waarin hij veel moest leveren. We hebben hem later in deze wedstrijd nodig. Het is naar mijn idee wijs om hem vandaag op de bank te zetten en te laten invallen."

Marco van Ginkel en Maxime Delanghe stapten woensdagochtend niet in het vliegtuig. PSV schreef dat het tweetal een positieve PCR-test aflegde na een eerdere coronabesmetting. Schmidt heeft door de absenties met Dennis Vos, Jenson Seelt, Johan Bakayoko, Ismael Saibari en Kjell Peersman een vijftal spelers van Jong PSV aan de selectie toegevoegd. Ook Érick Gutiérrez is 'gewoon' van de partij: de Mexicaanse middenvelder moest zondag nog met een brancard van het veld, maar blijkt geen ernstige blessure te hebben opgelopen. Rechtsback Phillipp Mwene heeft de selectie niet gehaald en zit op de tribune.

Opstelling PSV: Drommel; Mauro Júnior, Teze, Boscagli, Max; Sangaré, Gutiérrez; Madueke, Götze, Doan; Zahavi