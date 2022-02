Schalke 04 neemt afstand van hoofdsponsor Gazprom na Russische invasie

Donderdag, 24 februari 2022 om 16:05 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:13

Schalke 04 haalt de naam van hoofdsponsor Gazprom van het wedstrijdshirt vanwege de Russische invasie in Oekraïne, zo maakt de club middels een officieel statement op zijn website bekend. Het Russische aardgasbedrijf is al jaren de belangrijkste geldschieter van die Königsblauen en van de UEFA. Donderdagmiddag meldde onder meer The Times dat de Europese voetbalbond tot het besluit is gekomen om de Champions League-finale dit seizoen niet langer in Sint-Petersburg af te werken.

“Gezien de gebeurtenissen, ontwikkelingen en de escalatie van de voorbije dagen heeft Schalke 04 besloten om de letters van hoofdsponsor Gazprom te verwijderen van de shirts”, meldt de club via een statement op zijn eigen site. “Deze keuze is gemaakt nadat er gesprekken tussen Schalke en Gazprom Germania hebben plaatsgevonden. Gazprom zal vervangen worden door de letters Schalke 04.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De door Rusland ontketende oorlog in Oekraïne heeft meer gevolgen voor Schalke 04, want Matthias Warning, ex-lid van de raad van toezicht van Schalke 04 en afgevaardigde van Gazprom in het bestuur van de club, stapt op. De 66-jarige Duitser trad in juli 2019 toe tot de raad van toezicht als afgevaardigde van de Russische hoofdsponsor. Warning is CEO van Nord Stream 2 AG, het consortium onder aanvoering van Gazprom dat de gaspijplijn Nord Stream 1 heeft aangelegd tussen Rusland en Duitsland en wordt beschouwd als een vertrouweling van de Russische president Vladimir Poetin.

Bij Schalke 04 is het overleg over mogelijke maatregelen in volle gang na de aanval van Rusland op Oekraïne. “Wij zijn ook geschrokken van de beelden die daar gebeuren”, zegt woordvoerder Marc Siekmann. “Maar ik moet jullie begrip vragen voor het feit dat de hele kwestie donderdagochtend een nieuwe wending heeft gekregen en we tijd nodig hebben om het te bespreken, af te sluiten en zien wat dat betekent voor Schalke 04.”

De UEFA staat ook onder druk in verband met haar samenwerking met het Russische aardgasbedrijf Gazprom. Onder meer The Times en GOAL meldden donderdag dat de Europese voetbalbond heeft besloten om de Champions League-finale dit seizoen niet langer in Sint-Petersburg af te werken. Vrijdag staat er een speciale vergadering op de planning waarin het besluit volgens de Britse krant zal worden bevestigd.