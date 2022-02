‘Mogelijke opvolger Overmars zat al op tribune bij Benfica - Ajax’

Luís Campos was woensdagavond aanwezig in het Estádio da Luz bij het Champions League-duel tussen Benfica en Ajax (2-2), zo meldt het Portugese A Bola. Mike Verweij meldde maandag in de podcast Kick-off van De Telegraaf al dat Campos aan Ajax zijn interesse kenbaar gemaakt heeft om de nieuwe directeur voetbalzaken te worden.

Campos is momenteel actief als adviseur bij Galatasaray en bouwde een goede naam op in het topvoetbal als sportief directeur van AS Monaco en Lille OSC en als scout van Real Madrid. De 57-jarige Portugees is een van de namen die wordt genoemd als opvolger van Overmars, die begin februari vertrok vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. “Er wordt nog niet heel erg hard aan gewerkt, omdat de noodzaak er nog niet is", zei Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Volgens A Bola was Campos woensdagavond aanwezig bij het Champions League-duel van Ajax in Lissabon tegen Benfica. Verweij beschouwt de Portugees ook als een serieuze optie. "Een club als Ajax trekt blijkbaar toch zulke mensen aan. Die man heeft een verleden bij Real Madrid, AS Monaco en Lille, daar heeft hij het ook ontzettend goed gedaan. Hij wil het heel graag doen, maar ik denk dat je niet voor een buitenlander moet gaan.”

Campos was in het verleden werkzaam als sportief directeur bij AS Monaco (2013 tot 2016) en Lille OSC (2017 tot 2020). Bij Monaco was hij verantwoordelijk voor de komst van spelers als of Radamel Falcao, João Moutinho, James Rodríguez, Fabinho, Anthony Martial, Bernardo Silva, Tiémoué Bakayoko, Geoffrey Kondogbia en Thomas Lemar, waarmee hij het fundament legde voor de landstitel van 2017. Hij haalde spelers als Nicolas Pépé, Jonathan Ikoné, Renato Sanches, Victor Osimhen, Jonathan David en Sven Botman naar Lille, alvorens in december 2020 te vertrekken nadat de club nieuwe eigenaars kreeg. Een halfjaar later werd ook Lille, mede dankzij het werk van Campos, kampioen van Frankrijk.