Gladbach diep geschokt door overlijden van twintigjarige jeugdspeler

Donderdag, 24 februari 2022 om 14:34 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:40

Borussia Mönchengladbach rouwt om de tragische dood van de twintigjarige jeugdspeler Jordi Bongard. De verdediger is woensdag om het leven gekomen bij een ernstig auto-ongeval, zo maakt de club bekend. Bongard trad in 2012 als dertienjarige toe tot de jeugdopleiding van Gladbach en speelde sinds het seizoen 2020/21 in de Onder 23.

We hebben het vreselijke nieuws vanochtend gehoord en we zijn verbijsterd”, zegt sportief directeur Roland Virkus op de clubwebsite van Gladbach. “Ons diepste medeleven en onze gedachten gaan uit naar de familie van Jordi.” De huidige nummer dertien van de Bundesliga laat weten Bongard voor altijd in het hart zit bij iedereen van Gladbach.

