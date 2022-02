The Times: ‘UEFA besluit CL-finale niet meer in Sint-Petersburg te spelen’

De UEFA zal vrijdag 25 februari aankondigen dat de Champions League-finale dit seizoen niet langer in Sint-Petersburg gespeeld wordt, zo meldt The Times. Vrijdag staat er een speciale vergadering op de planning waarin het besluit volgens de Britse krant zal worden bevestigd. Oorzaak is een Russische invasie in Oekraïne. Donderdagochtend zijn er in vele Oekraïense steden explosies waargenomen. Duizenden Oekrainers zijn inmiddels op de vlucht.

De finale van de Champions League zou dit jaar op zaterdag 28 mei afgewerkt worden in de Gazprom Arena, de thuishaven van Zenit Sint-Petersburg. The Times meldt dat de UEFA vanwege de Russische invasie in Oekraïne heeft besloten om de finale van Sint-Petersburg af te nemen. UEFA-preses Aleksander Ceferin en de uitvoerende commissie komen vrijdagochtend bij elkaar om de situatie te evalueren en alle nodige besluiten te nemen, zo kondigt de Europese voetbalbond aan. "Verdere communicatie vindt plaats na de bewuste meeting."

Het is nog niet bekend wat de Russische inval betekent voor Zenit Sint-Petersburg en Spartak Moskou, al meldt de BBC dat de UEFA heeft bevestigd dat het Europa League-duel van Zenit donderdagavond in ieder geval door zal gaan. De koploper van Rusland neemt het om 21:00 uur in Sevilla op tegen Real Betis. Spartak is reeds verzekerd van een plek in de achtste finales van de Europa League.

Tegen de achtergrond van de onrust in Oekraïne was het de afgelopen dagen hoogst onwaarschijnlijk dat de Europese voetbalbond het duel nog in Rusland zou laten plaatsvinden. De Britse premier Boris Johnson zei dinsdag in het Lagerhuis dat er 'geen mogelijkheid bestaat om voetbaltoernooien te organiseren in een Rusland dat soevereine landen binnenvalt'.

De Britse cultuursecretaris Nadine Dorries voegde toe dat ze 'ernstige zorgen heeft over de sportevenementen die in Rusland zullen worden gehouden', zoals de Champions League-finale. "We zullen niet toestaan dat de Russische president Vladimir Poetin gebeurtenissen op het wereldtoneel uitbuit om zijn illegale invasie in Oekraïne te legitimeren", voegde Dorries eraan toe. Ondertussen heeft de voormalige Britse minister van Sport Tracey Crouch tegen BBC gezegd dat de UEFA de finale 'onmiddellijk' moet verplaatsen.

Het lijkt erop dat de Europese voetbalbond voor het derde jaar op rij naar een nieuwe bestemming op zoek moet. De vorige twee finales werden in Portugal georganiseerd vanwege de coronapandemie. De UEFA heeft de wedstrijd in de achtste finales van de Youth League tussen Dynamo Kiev en Sporting Portugal, die op 2 maart in Kiev zou worden gespeeld, al uitgesteld. Die wedstrijd is verplaatst naar 9 maart.