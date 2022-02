‘Koeman had maar twee trainingen nodig om te zien hoe goed hij was’

Ronald Koeman was als trainer van Barcelona direct onder de indruk van Pedri, zo laat Ramón Planes weten. De voormalig sportief directeur van los Azulgrana komt bij Radio Marca aan het woord over de negentienjarige middenvelder. Planes onthult dat de transfersom van Pedri, die in de zomer van 2019 werd overgenomen van Las Palmas, minder dan twintig miljoen euro bedraagt, inclusief mogelijke bonussen.

Barça bevestigde in 2019 een deal met Las Palmas om de destijds hoog aangeschreven middenvelder te contracteren. Planes kan zich het moment nog altijd goed herinneren. “Er waren mensen die niet zo blij waren met die deal, vijf miljoen euro investeren in een jonge speler is veel geld”, vertelt hij bij Radio Marca “Het was een moeilijke beslissing, het feit dat hij nog een jaar bij Las Palmas kon spelen, was een belangrijk element en was goed voor iedereen, ook voor Pedri zelf.”

“Met de mogelijke bonussen, is het een goede verkoop geweest voor Las Palmas”, vervolgt Planes. “Pedri heeft er op aangedrongen om ons aanbod geaccepteerd te krijgen vanwege zijn liefde voor Barça. De uiteindelijke transfersom zal minder dan twintig miljoen euro zijn, inclusief mogelijke bonussen”.

Volgens Planes was Koeman, die in oktober bij Barcelona werd ontslagen, vanaf de eerste dag onder de indruk van Pedri “Ik heb een goede relatie met Koeman en ik sprak met hem over Pedri. Hij had hem altijd op het oog. We dachten dat het misschien moeilijk voor Pedri zou zijn om bij het eerste elftal te blijven, omdat er veel huuraanbiedingen waren. Koeman had maar twee trainingen nodig om te zien hoe goed hij was en wilde hem vervolgens koste wat kost bij de selectie houden.”

Begin dit seizoen liet Koeman zich nog lovend uit over Pedri. “Als er jonge spelers met talent zijn, moeten wij hun kansen geven", zei de 58-jarige oefenmeester. "In dat opzicht heeft Pedri zijn kans met beide handen gegrepen. Het leek alsof hij al veel langer bij ons trainde, omdat hij een slimme speler is. Hij is erg nederig, hij luistert goed en werkt hard. Hij is ook een technisch vaardige speler. Er wacht hem een grote toekomst.”