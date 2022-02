David Neres vraagt vanuit hotel in Kiev en per videoboodschap om hulp

Donderdag, 24 februari 2022 om 12:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:30

De oorlogssituatie in Oekraïne brengt naast gewone burgers ook sporters in grote problemen, zo lijkt het. David Neres bijvoorbeeld zit met de selectie van Shakhtar Donetsk, de club die hem enige tijd geleden overnam van Ajax, vast in een hotel in de hoofdstad Kiev. De vleugelaanvaller vraagt de Braziliaanse regering samen met zijn elf landgenoten van Shakthar om hulp, nu Rusland heeft gekozen voor het aanvallen van verschillende gebieden in Oekraïne.

Samen met Vitinho, die als aanvaller in dienst is van Dynamo Kiev, luiden de Brazilianen van Shakhtar via een videoboodschap op Instagram de noodklok. "De grenzen gaan dicht en er zijn geen vluchten momenteel richting Brazilië. We kunnen hier dus niet vertrekken en vragen daarom om steun van de Braziliaanse regering", zo is onder meer te horen in de videoboodschap. Neres komt zelf overigen niet aan het woord. De spelers van Shakhtar en de spelersvrouwen, van wie er enkelen te zien zijn op de beelden, werden donderdag met spoed ondergebracht in het hotel in Kiev. De verwachting is dat de topclub voorlopig niet in actie komt in de competitie van Oekraïne.

Neres koos in de winterstop voor de overstap richting Shakhtar, dat voor hem twaalf miljoen euro ophaalde bij Ajax. Het nieuwe voetbalseizoen in Oekraïne is nog niet begonnen en de Braziliaanse aanvaller heeft dan nog geen officiële minuten gemaakt voor zijn nieuwe werkgever. Neres, die binnenkort zijn 25ste verjaardag viert, tekende in januari een contract bij Shakhtar tot 31 december 2026. Diverse voetballers, onder wie voormalig ploeggenoot Lisandro Martínez, steken hem via Instagram een hart onder de riem in deze moeilijke en verwarrende tijden.

Volgens de autoriteiten in Kiev zijn er door de Russische bombardementen al zeven mensen gedood, terwijl er ook word gesproken over negen gewonden. CNN meldt dat er al honderden slachtoffers zijn gevallen. Volgens Oekraïne komen de militaire aanvallen niet alleen vanuit Rusland zelf, maar ook vanuit De Krim en buurland Belarus. De regering aldaar heeft ook al te kennen gegeven dat pro-Russische troepen naar het door de Oekraïense regeringstroepen gecontroleerde gebied oprukken. President Vladimir Poetin heeft donderdagochtend officieel opdracht gegeven tot de inzet van de strijdkrachten in de regio’s Loehansk en Donetsk, zo werd door het Kremlin in Moskou wereldkundig gemaakt.

Steun voor David Neres van onder meer voormalig ploeggenoot Lisandro Martínez.