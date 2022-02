‘Daardoor kozen we er toen voor om Antony niet naar Barcelona te halen’

Donderdag, 24 februari 2022 om 11:29 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:39

Dat Antony Ajax op termijn gaat verlaten lijkt nog slechts een kwestie van tijd. De Braziliaanse vleugelaanvaller (22) behoort dit seizoen bijna wekelijks tot de uitblinkers van het elftal van trainer Erik ten Hag, waardoor een toptransfer lonkt voor de buitenspeler. Antony stond enkele jaren geleden al op het lijstje van de internationale scouts van Barcelona, dat destijds echter besloot om hem niet naar het Camp Nou te halen.

Toenmalig technisch directeur Éric Abidal was woensdagavond als analist werkzaam voor Canal+ rondom de Champions League-wedstrijd van Ajax tegen Benfica. De oud-verdediger legde gelijk uit waarom Barcelona niet de eerste club van Antony werd op Europese bodem. "Drie jaar geleden volgden we hem intensief. Maar de lijst met spelers die we destijds volgden was wel erg groot, zo denk ik achteraf. En Antony was toen ook drie jaar jonger (hij was toen negentien jaar oud, red.). Hij was toen nog niet zo constant als nu."

Antony krijgt het aan de stok met zijn directe tegenstander Darwin Nunez en duwt hem met zijn hoofd naar de grond. De Braziliaan krijgt er geel voor. Terecht? #UCL #BENAJA pic.twitter.com/ykew19QBN1 — VTBL ? (@vtbl) February 23, 2022

Dat Antony medio 2020 voor circa zestien miljoen euro de overstap maakte van São Paulo naar Ajax, vindt Abidal een goede zaak. "Het is een zeer goede keuze geweest. Bij Ajax kan hij zich namelijk goed ontwikkelen, zeker ook tijdens de trainingen." Om er wel gelijk aan toe te voegen: "Maar Barcelona is geen Ajax. De eisen die de trainers bij Barcelona stellen zijn heel anders. Daardoor kozen we er destijds voor om Antony niet naar de club te halen", aldus Abidal.

Antony wordt volgens diverse buitenlandse media gevolgd door scouts van Liverpool, Manchester City en Chelsea. De uitblinker van Ajax zou de Premier League sowieso verkozen boven een overstap richting LaLiga of de Serie A. In de optiek van René van der Gijp moet Ajax na afloop van dit seizoen spijkers met koppen slaan wat betreft de aanvaller. "Als er op die Antony clubs als Manchester City of Paris Saint-Germain afkomen, moet je hem gewoon verkopen. Dan moet je hem gelijk wegdoen", zo klonk het vorige week vrijdag in VI Vandaag.

Slechts één Ajacied speelde echt een topwedstrijd in Lissabon