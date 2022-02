‘Te eerlijke’ Conte wil niet alleen voor goed salaris bij Tottenham blijven

Donderdag, 24 februari 2022 om 11:03 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:07

Antonio Conte luidt na de 1-0 nederlaag tegen degradatiekandidaat Burnley nog maar eens de noodklok bij Tottenham Hotspur. De Italiaanse manager vraagt zich hardop af of hij de geschikte persoon is om the Spurs terug te brengen naar de top in de Premier League. Conte verwacht dat hij op korte termijn om de tafel gaat zitten met het bestuur van Tottenham om over de plannen en ambities voor volgend seizoen te praten.

"We hebben vier van de laatste vijf wedstrijden verloren", treurde Conte woensdagavond in gesprek met diverse Engelse media. "En niemand verdient zo'n situatie: de club niet, ik niet en de supporters zeker ook niet. Maar het is helaas wel de harde realiteit. Ik ben naar Tottenham gekomen om de situatie te verbeteren. Maar op dit moment lijkt mij dat niet te lukken. Dat is bijzonder frustrerend, want er wordt door iedereen binnen de club keihard gewerkt. We doen er alles aan om het beste uit elke speler te halen. Maar dit is helaas wel de werkelijkheid", aldus de ontevreden Conte.

De uitgesproken manager legt zich niet zomaar neer bij de huidige plaats in de middenmoot van Tottenham. "Ik ben te eerlijk om mijn ogen dicht te doen en te zeggen: 'Oke, zaterdag is er weer een wedstrijd voor ons'. Het is juist beter om de huidige situatie goed tegen het licht te houden", bleef Conte strijdbaar. "En nogmaals: ik ben bijzonder gefrustreerd en eerlijk gezegd ben ik dergelijke problemen ook niet gewend. Tottenham wil dat ik de club uit het slop haal, maar ik ben een te eerlijk persoon. Ik kan niet simpelweg mijn ogen sluiten en zeggen: 'Oke, ik wil het seizoen op deze manier afsluiten en ja, mijn salaris is goed'. Zo zit ik niet in elkaar, ik ben iemand met ambities."

"Ik haat verliezen en helaas hebben we, en dat zeg ik nogmaals, vier van de laatste vijf competitiewedstrijden afgesloten met een nederlaag", verwees Conte naar de dramatische reeks van zijn elftal in de Premier League. "En ik herhaal: dat is voor mij echt onacceptabel. Ik accepteer dat echt niet. Ik wil verbetering zien en daarover praten met de clubleiding, want op deze manier eindigen we misschien op de tiende, twaalfde of dertiende plaats in de Premier League. En dan zijn we net zover als toen ik hier werd aangesteld", waarschuwde de bezorgde Conte, die bij Tottenham vastligt tot medio 2023. Tot dusver wist hij zeven van de veertien duels in de Premier League te winnen met de club uit Noord-Londen. Tottenham bezet na de zeperd tegen Burnley de achtste plaats.