Zwakte Matthijs de Ligt blootgelegd: ‘Dan voelt hij zich heel onbehaaglijk’

Donderdag, 24 februari 2022 om 10:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:48

Ook bij Voetbalpraat werd woensdagavond uitgebreid stilgestaan bij de tegentreffer van Juventus in het Champions League-duel met Villarreal (1-1). De tegentreffer werd door Dirk Kuyt op het conto geschreven van Matthijs de Ligt. Marciano Vink en Hans Kraay junior zijn het daar niet mee eens. Wel voorzien de analisten van ESPN problemen als Louis van Gaal tijdens het WK in Qatar besluit om met drie centrale verdedigers te gaan spelen.

Juventus stond op bezoek bij Villarreal al snel op een 0-1 voorsprong door een treffer van Champions League-debutant Dusan Vlahovic. De stand werd na een uur gelijk getrokken door Dani Parejo, die wegliep uit de rug van Adrien Rabiot en De Ligt en van dichtbij voor de gelijkmaker zorgde. "In en rond de zestien geef je geen mensen meer over", aldus Hans Kraay bij Voetbalpraat. "Dit gebeurt vijf meter buiten de zestien. Rabiot ziet Parejo uit zijn rug vertrekken en hij kijkt niet eens. Op dat moment kan de linksback misschien naar binnen komen. Of Matthijs de Ligt. Maar ik ben het er niet mee eens dat het honderd procent zijn fout is. Echt niet."

De goal van Villarreal onder de loep.. was het een fout van Matthijs de Ligt? ?? 'Natuurlijk moet Rabiot daar meelopen, maar daar moet je als centrale verdediger je positie houden', aldus Youri Mulder ???#ZiggoSport #UCL #VILJUV pic.twitter.com/G4e7NPUS0h — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 22, 2022

"Het is helemaal niet zijn fout", is ook Marciano Vink van mening. "Juventus speelt normaal gesproken met vier centrale verdedigers. Dinsdag stonden ze met 0-1 voor en wilden ze die stand verdedigen. Daardoor kwamen ze met drie centrale verdedigers te spelen. De Ligt twijfelde daardoor. Op het moment dat hij stapt, komt er achter hem ruimte vrij. Maar het komt doordat ze met drie achterop gingen spelen. Niet doen. Je krijgt altijd miscommunicatie met drie man. Maar het is niet de fout van De Ligt, het is de fout van de trainer. Zet er een extra middenvelder bij als je toch iets wil."

Gaat Matthijs de Ligt in de fout bij de goal van Villarreal? #UCL #VILJUV pic.twitter.com/6A7FCYMPkx — VTBL ? (@vtbl) February 22, 2022

De kans is groot dat De Ligt ook tijdens het WK in Qatar in dergelijke situaties terecht gaat komen, daar bondscoach Louis van Gaal gecharmeerd is van een formatie met drie centrale verdedigers. "Hij had er tijdens het EK al moeite mee. Ik geloof niet dat Van Gaal gaat spelen op de manier zoals hij dat in 2014 deed met zijn 3-5-2-formatie. Hij wil meer dynamiek vooruit", stipt Sjoerd Mossou aan. "De Ligt heeft er vooral moeite mee als hij van de drie centralen de meest linker is", vult Hans Kraay aan. "Dan komt hij in een ruimte waar hij zich onbehaaglijk voelt. Blijf lekker 4-3-3 spelen."

Kuyt rekende De Ligt de tegentreffer wel aan. "Wij hebben in 2014 nog bij Van Gaal geleerd, toen ik verdediger was, dat de onderlinge afstand maximaal vijf meter mag zijn", aldus de voormalig Oranje-international dinsdagavond bij RTL. "Dat gaat hier helemaal verkeerd. Dat is zonde, want De Ligt speelde echt een hele goede wedstrijd. Maar dit is wel een cruciale fout waar hij mede voor verantwoordelijk is. Hij rondt het schitterend af, maar de fout die eraan voorafgaat is bijna niet te bevatten."