Henry vernietigend over Manchester United; Scholes richt pijlen op Rangnick

Donderdag, 24 februari 2022 om 09:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:27

Manchester United hield Atlético Madrid woensdagavond in bedwang (1-1) in de achtste finale van de Champions League, maar daar is volgens Thierry Henry ook alles mee gezegd. De oud-aanvaller van onder meer Arsenal en Barcelona denkt dat ook manager Ralf Rangnick the Red Devils niet terug kan brengen naar de absolute top in Engeland en Europa. In de optiek van Henry is er een structureel probleem in de spelersgroep van Manchester United.

"De spelers moeten eens gaan begrijpen dat ze voor Manchester United spelen", zei Henry na afloop van het Champions League-duel in Madrid in de studio van CBS Sports. "Ze moeten leveren, maar het spel lijkt soms echt helemaal nergens op. Ik ben geen supporter van Manchester United. Maar als Louis van Gaal zogenaamd een leraar was, José Mourinho een dictator en Ole Gunnar Solskjaer een een vaderfiguur, dan zijn dit soort optredens echt niet te verklaren. Ik weet niet waar het allemaal aan ligt, maar toch zeker niet aan de manager", nam Henry Rangnick enigszins in bescherming in zijn analyse.

Paul Scholes is niet onder de indruk van het spel van Manchester United onder Ralf Rangnick.

Henry kreeg gelijk bijval van collega-analist Jamie Carragher. De oud-speler van Liverpool denkt dat het met deze selectie niet uitmaakt welke manager er voor de groep staat. "Met Van Gaal, Mourinho en Solskjaer heeft Manchester United managers gehad die de Champions League hebben gewonnen. Het probleem ligt dus echt bij deze spelersgroep." Paul Scholes, die met de grootmacht bijzonder succes was als speler, was eveneens niet onder de indruk van de prestatie in het Wanda Metropolitano, al komt het vertoonde spel van zijn oude werkgever ook weer niet als een daverende verrassing.

"Dat was toch gewoon een typerende wedstrijd onder Rangnick?", zei de oud-middenvelder in zijn rol als analist bij BT Sports. "Dit is wat we steeds te zien krijgen, sinds hij in november werd aangesteld door Manchester United. Ik hoor sommigen zeggen dat de wedstrijd tegen Atlético vreemd is verlopen, maar als je het mij vraagt is het helemaal niet zo gek verlopen." Rio Ferdinand zag in Bruno Fernandes een van de weinige lichtpuntjes aan de kant van de bezoekers uit Engeland. "Hij leverde opnieuw, zoals hij in elk Champions League-duel voor een assist heeft gezorgd." Fernandes heeft in de laatste zes duels in het miljardenbal telkens een assist gegeven, waarmee hij een record van David Beckham uit de boeken heeft gespeeld. Niet eerder kwam een speler tot deze prestatie voor een Engelse club in de Champions League.