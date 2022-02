‘Iedereen weet dat Ajax als een kind in de snoepwinkel is als ze de bal hebben’

Donderdag, 24 februari 2022 om 09:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:37

Ook in Portugal staan de kranten vol van het gelijkspel tussen Benfica en Ajax (2-2) in de achtste finale van de Champions League. De equipe van trainer Erik ten Hag kwam twee keer op voorsprong, maar hield slechts een punt over aan de heenwedstrijd. Over drie weken staat de return op het programma in de Johan Cruijff ArenA. De kans bestaat dat Roman Yaremchuk, de man die woensdag verantwoordelijk was voor de 2-2, dat duel niet gaat meemaken.

"Voor de return in Amsterdam ligt alles open, maar mogelijk moet Benfica het stellen zonder Yaremchuk", schrijft Diario de Notícias. De Oekraïnse spits toonde na zijn goal het nationale symbool van zijn geboorteland, enkele uren voordat het land zou worden aangevallen door Rusland. Politieke statements zijn verboden door de UEFA. Scheidsrechter Slavko Vincic gaf Yaremchuk geel. De Portugese krant zette verder vraagtekens bij het strijdplan van trainer Nélson Veríssimo. "Was de strategie om een web op te zetten waarin Antony verstrikt zou raken? Zelfs de televisiekijker op de bank zal hebben geweten dat Ajax als een kind in de snoepwinkel is als ze de bal hebben. Binnen twee of drie passes zijn ze bij het doel."

"Benfica was als een kapitein die zijn schip door een storm leidde”, schrijft Correio da Manhã daags na het gelijkspel. "De ploeg vocht voor wat het waard was en tegen alle voorspellingen in ligt alles nog open voor de wedstrijd in Amsterdam. Roman Yaremchuk vierde zijn doelpunt met een steunbetuiging aan Oekraïne. Waar er in de wereld buiten het voetbal hoop is op betere tijden is er voor Benfica hoop op het waarmaken van de droom in de return. Los van de emotie en felle duels was het kanon Ajax niet te zien. Het gelijkspel is dus een kleine overwinning voor Benfica en trainer Veríssimo."

"Benfica is erin geslaagd om een in Europa onverslaanbare ploeg af te stoppen", oordeelt Público. "In de bekertoernooien werd de club al uitgeschakeld en het kampioenschap lijkt niet meer binnen handbereik (twaalf punten achterstand op koploper FC Porto, red.). Dan moet Benfica in de Champions League maar indruk maken. Toen de trainer van Benfica het een dag voor de wedstrijd had over de fifty fifty-kansen loog hij niet. Het zeker geen opschepperij. Met de 2-2 ligt alles nog open voor de return in Amsterdam. Benfica heeft weer iets om voor te vechten."