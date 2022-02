Yaremchuk legt uit waarom hij gouden drietand toonde na 2-2 tegen Ajax

Roman Yaremchuk was woensdagavond met zijn gelijkmaker tegen Ajax de grote held van het Benfica-publiek. De aanvaller uit Oekraïne, die als invaller zijn waarde toonde voor de Portugese topclub, toonde na de 2-2 in de 72ste minuut een ondershirt met het symbool van zijn land. Yaremchuk legde na afloop uit waarom hij een dergelijk gebaar maakte na zijn doelpunt in het Champions League-treffen met Ajax.

Yaremchuk toonde een gouden drietand, ook wel Tryzub genaamd, het nationale symbool van Oekraïne. De invaller kreeg een gele kaart en de kans is groot dat de UEFA met een sanctie komt richting Benfica. De trefzekere spits neemt dat allemaal voor lief. "Ik wilde gewoon mijn land steunen", liet Yaremchuk na afloop van de Europese avond optekenen door de Portugese media. "Ik heb hier veel over nagedacht en ben ook heel bang voor deze situatie. Ik wil mijn land hiermee een beetje steunen. Benfica steunt me, sprak erover met me en wilde alles doen om me te helpen, dus voor nu is alles in orde." De aanvaller verwees naar het feit dat Rusland inmiddels is begonnen met bombardementen op Oekraïne, waarbij al zeker zeven doden zijn gevallen.

Yaremchuk scoorde uit een rebound, nadat Ajax-doelman Remko Pasveer een hard afstandsschot van Benfica niet helemaal goed wist te pareren. "Of ik nu vijf of tien minuten speel; ik zal echt altijd vechten voor Benfica. Ik ben hier om doelpunten te maken en dat is dus wat ik moet doen", aldus de doelpuntenmaker, die dus als invaller werd gebruikt door trainer Nélson Veríssimo. Yaremchuk krijgt op onder meer de sociale media steun voor zijn gebaar na de gelijkmaker tegen Ajax. Onder meer VVCS-voorzitter Evgeniy Levchenko, geboren en getogen in Oekraïne, is lovend. "aremchuk respect! Slava Ukraine", schreef de oud-speler op Twitter.

Oekraïne wilde vorig jaar op het EK met een speciaal shirt spelen, met daarop de landsgrenzen inclusief het door Rusland geannexeerde gebied De Krim. Na een officieel protest vanuit Rusland moest Oekraïne het EK-shirt aanpassen van de UEFA. Volgens de Europese voetbalbond stond er een slogan op het tenue die 'duidelijk van politieke aard' is, wat volgens de regels verboden is. Het ging vorig jaar om de slogan 'glorie aan onze helden' aan de binnenzijde van het shirt in de kraag. Daarmee zou worden verwezen naar de anti-Russische opstand in 2014 in Oekraïne.

Volgens de autoriteiten in Kiev zijn er door de Russische bombardementen al zeven mensen gedood, terwijl er ook word gesproken over negen gewonden. CNN meldt dat er al honderden slachtoffers zijn gevallen. Volgens Oekraïne komen de militaire aanvallen niet alleen vanuit Rusland zelf, maar ook vanuit De Krim en buurland Belarus. De regering aldaar heeft ook al te kennen gegeven dat pro-Russische troepen naar het door de Oekraïense regeringstroepen gecontroleerde gebied oprukken.