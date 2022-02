‘Waar de Ajax-directie niet weet wat grensoverschrijdend is, weten zij dat wél’

Donderdag, 24 februari 2022 om 08:18 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:53

Sjoerd Mossou staat na het 2-2 gelijkspel van Ajax tegen Benfica in de achtste finale van de Champions League even stil bij de Zuid-Amerikaanse spelers van de Amsterdamse club. De voetbalverslaggever ziet dat Antony, Lisandro Martínez en Edson Álvarez heel vaak de grenzen van de arbitrage opzoeken. Mossou refereert naar de lichte kopstoot die Antony in de slotfase uitdeelde aan Darwin, die behoorlijk theatraal naar de grond ging. De vleugelaanvaller van Ajax leek met de gele kaart goed weg te komen in Lissabon.

"Die Zuid-Amerikanen van Ajax, dat is al meerdere keren gebeurd dit seizoen, Met Álvarez en Martínez", opent Mossou in Voetbalpraat van ESPN. "Die slagen erin om na te trappen of kopstootjes uit te delen, precies binnen de marges van wat die scheidsrechters dan wel of geen rode kaart vinden. Dat is toch ergens wel knap. Een soort donkeroranje kaart pakken ze dan en dat wordt dan steeds net geel." Hans Kraay junior haakt gelijk in. "Dus dat is eigenlijk een beetje: die Zuid-Amerikanen gaan boodschappen doen met de vrouw en die stelen een mars?", zegt de analist annex verslaggever met een kwinkslag.

Antony krijgt het aan de stok met zijn directe tegenstander Darwin Nunez en duwt hem met zijn hoofd naar de grond. De Braziliaan krijgt er geel voor. Terecht? #UCL #BENAJA pic.twitter.com/ykew19QBN1 — VTBL ? (@vtbl) February 23, 2022

Mossou vervolgt zijn analyse. "Ik weet niet of dat wel mag, maar waar de directie niet goed weet wat grensoverschrijdend is, weten zij dat precies wél. Zij blijven precies op de grens." Presentator Pascal Kamperman vraagt aan Mossou of hij ervan uitgaat dat de Zuid-Amerikanen bij Ajax bewust berekend te werk gaan tijdens wedstrijden. "Nee, het was superdom (de kopstoot van Antony, red.), maar het is wel opvallend dat het steeds net binnen de marge blijft blijkbaar om geen rood te krijgen. Ook met de beoordeling van de VAR." Kraay junior vraagt vervolgens aan Mossou of hij het een rode kaart vond voor Antony na het incident met Darwin in de slotminuten.

"Dit is zo'n geval, dat was vroeger altijd rood. Nu gaat het er volgens de regels om hoe hard je hem wel of niet raakt", aldus de journalist van het Algemeen Dagblad. "Het is toch heel simpel. We hoeven toch niet alles moeilijker te maken. Het is of een kopstoot en rood of het is geen kopstoot. Maar geel, is dat dan een halve kopstoot?", vraagt Kraay junior zich hardop af. "Dat is dus precies een beetje het probleem van die regels", antwoord Mossou. "Vroeger was dat heel duidelijk: natrappen of kopstoot altijd rood. En nu zit er een soort grijs gebied in." Tafelgenoot Marciano Vink rept tussendoor over een 'kopveeg' van Antony tegen Benfica. "Het is van hem heel dom en het is óf rood óf niks. Nou ja, dan is dit volgens mij niks", zo besluit Kraay junior.

Slechts één Ajacied speelde echt een topwedstrijd in Lissabon