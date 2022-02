Daley Blind en Jan Vertonghen verschijnen samen voor camera van Ziggo

Donderdag, 24 februari 2022 om 00:13 • Mart van Mourik

Daley Blind en Jan Vertonghen kunnen leven met het 2-2 gelijkspel in de Champions League-wedstrijd tussen Benfica en Ajax. Na afloop van het duel in de achtste finale verschijnen de verdedigers samen voor de camera voor Ziggo Sport, waar ze verslaggever Wytse van der Goot te woord staan. Blind noemt de puntendeling ‘een resultaat’, terwijl de verdediger van Benfica vooral te spreken is over het feit dat zijn ploeg tot tweemaal toe terugkwam van een achterstand.

“Uiteindelijk is dit een resultaat, uit bij Benfica”, vertelt Blind. “Maar als je 2-1 voor staat, ga je voor de winst. Het is vervelend dat je het dan weggeeft. In Amsterdam zullen we het moeten afmaken.” Blind en Vertonghen gingen akkoord met het verzoek van Ziggo om het interview samen te houden, omdat het duo nog altijd bevriend is. “Onze band is sinds Ajax goed geweest, we hebben altijd goed contact gehouden”, besluit de Ajacied, aangevuld wordt door Vertonghen.

Slechts één Ajacied speelde echt een topwedstrijd in Lissabon

Voetbalzone deelde rapportcijfers uit aan de spelers van Ajax. Lees artikel

"We lopen ook niet meer samen het veld op. Normaal gesproken zie je elkaar in de catacomben, maar dat gebeurt niet meer. Je schudt elkaars hand ook niet meer voor de wedstrijd. We kwamen elkaar tegen bij de corners, maar dan zit je in een bepaalde focus. Na de wedstrijd praat je even”, aldus de Belgische verdediger. Vertonghen hoopte na een sterke tweede helft van Benfica op meer dan een puntendeling, maar kan eveneens leven met een gelijkspel.

Tegenstanders en vrienden voor de camera bij Wytse ???????????



'We hebben nog altijd goed contact' ??#ZiggoSport #UCL #BENAJA pic.twitter.com/8HkMsdUhVW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 23, 2022

“Ajax was zeker in de eerste helft beter, ze hadden veel uitgespeelde kansen. Na de 2-2 gingen we allebei op zoek naar de winst. Toen ontstonden er veel ruimtes, waar wij met onze kwaliteiten beter gebruik van hadden kunnen maken. Maar die ruimte gaan we ook krijgen in Amsterdam. Als je twee keer op achterstand komt en het spelbeeld ziet, mag je niet ontevreden zijn. Aan de andere kant moeten wij thuis ook altijd winnen. Maar met een 2-2 naar Amsterdam trekken is niet slecht”, besluit Vertonghen, die op 15 maart met Benfica aantreedt in de Johan Cruijff ArenA voor de return.