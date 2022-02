Jan Boskamp: ‘Daar moet je wel even over gaan lullen met die gasten’

Woensdag, 23 februari 2022 om 23:56 • Dominic Mostert

Erik ten Hag moet zijn ploeg beter voorbereiden op de counter van Benfica, vinden Wesley Sneijder en Jan Boskamp. Met name in de tweede helft van de eerste achtstefinalewedstrijd werd Benfica meermaals dreigend uit een tegenaanval; op die manier kwam ook de 2-2 van Roman Yaremchuk tot stand. De verdediging bij counters, en dan met name de controle over de eigen linkerflank, zijn volgens de analisten van RTL 7 de belangrijkste lessen van de avond.

Na afloop zegt trainer Erik ten Hag dat 'alles nog open ligt'. "We moeten leren van onze fouten. Als we goed aan de bal zijn, kunnen we kansen creëren om de overwinning binnen te slepen", geeft hij aan. De belangrijkste opdracht voor Ten Hag is volgens Sneijder om de levensgevaarlijke omschakeling te dwarsbomen. "Ajax moet meer controle bewaken over de linkerkant. Je kunt die Rafa Silva in de omschakeling niet in een vrije ruimte laten. Dan ga je sowieso weer kansen tegen krijgen. Maar als Ajax gewoon zijn eigen spel speelt en zijn eigen stadion, moet het heel gek lopen wil Benfica doorgaan."

Benfica komt op 2-2!



Remko Pasveer houdt het eerste schot nog tegen, maar legt daardoor de bal klaar voor invaller Roman Yaremchuk: het staat weer gelijk. #UCL #BENAJA pic.twitter.com/hZLKrf0DMZ — VTBL ? (@vtbl) February 23, 2022

Boskamp denkt dat Ajax andere tactische keuzes had kunnen maken. "Je moet weten dat ze in de counter levensgevaarlijk zijn, maar toch geef je ze daar de ruimte voor. Daar moet je wel even over gaan lullen met die gasten", merkt de analist op. Ten Hag oordeelt bij Ziggo Sport dat de 2-2 'niet mag' vallen. "Je mag je niet laten wegcounteren terwijl je met 1-2 voor staat. Dat mag ons niet overkomen, dan moet je de spelsituatie beter lezen."

De oefenmeester ontkent dat hij na het 2-2 gelijkspel meer zorgen heeft dan vóór de wedstrijd het geval was. Hij ziet met vertrouwen uit naar de return. "We hebben laten zien dat we goed tegen ze kunnen spelen. Als we in de return iets rustiger zijn aan de bal gaan er ruimtes ontstaan en dan kunnen we kansen creëren. We hebben ook gezien dat Benfica heel gevaarlijk is in de omschakeling en in de spelhervattingen. Dat zullen we beter moeten doen."

Slechts één Ajacied speelde echt een topwedstrijd in Lissabon