Wesley Sneijder wijt gelijkspel Ajax aan zeker twee ‘zwakke schakels’

Woensdag, 23 februari 2022 om 23:42 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:50

Wesley Sneijder vindt dat Ajax kwetsbaar was aan de linkerkant van het veld. In het Champions League-duel met Benfica genoten de Amsterdammers halverwege nog een 1-2 voorsprong, die na rust uit handen werd gegeven: 2-2. De analyticus vindt onnodig dat de ploeg van trainer Erik ten Hag de voordelige marge nog weggaf. Met name Daley Blind en Ryan Gravenberch presteerden ondermaats, vindt Sneijder.

“Aan de linkerkant van het veld ging veel verkeerd”, steekt Sneijder na afloop van het gelijkspel van wal in de studio van RTL 7. “Je staat 1-2 voor en je ziet dat te weinig creëert en niet meer lekker in de wedstrijd zit. Verdedig dan die 1-2 gewoon.” Kijkend naar diverse momenten in de wedstrijd laat de analist zien dat Blind meermaals onnodig balverlies leed. Zo verspeelde hij in de bal in de 59ste minuut op de helft van de tegenstander, waarna Benfica via Rafa Silva en Darwin Núñez uit een razendsnelle counter levensgevaarlijk werd.

Sneijder ziet dat zowel Blind als Gravenberch bij de voorsprong te diep stonden. “Je hebt daar helemaal niets te zoeken man, je staat 1-2 voor met nog maar twintig minuten te voetballen. Ik vind het jeugdig eigenlijk.” In in de 71ste staat Blind als diepste spits wanneer Jurriën Timber balverlies lijdt in de vijandige zestien. “Daar komt uiteindelijk de 2-2 uit, en dat mag gewoon niet gebeuren. Je zag al eerder dat Ten Hag wilde ingrijpen met Tagliafico en Klaassen. Dan denk ik ook van: ja, dat had je misschien wel eerder kunnen doen.”

Sneijder kritisch op positionering Blind en Gravenberch: "Dit lijkt bijna een beetje jeugdig"#UCL #BENAJA pic.twitter.com/fb6eoLSeos — VTBL ? (@vtbl) February 23, 2022

“Je had gewoon die 1-2 moeten verdedigen, want dan ga je straks natuurlijk weer lekkerder die wedstrijd in”, besluit Sneijder, die bijval krijgt van Jan Boskamp. “Op een gegeven moment zag je ze gewoon achterin een-op-een spelen. Dan roep je het ook over jezelf af. Waarom gooi je het helemaal open? Dat moet je je echt afvragen.”