Sébastien Haller evenaart Cristiano Ronaldo met uitzonderlijke prestatie

Woensdag, 23 februari 2022 om 23:28 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:32

Sébastien Haller heeft een buitengewone mijlpaal bereikt. De spits van Ajax scoorde voor het zevende duel op rij in de Champions League, waarmee hij vooralsnog in elke wedstrijd van de huidige toernooi-editie het net heeft weten te vinden. Alleen Cristiano Ronaldo wist datzelfde eerder te presteren, in het seizoen 2017/18. Haller komt door de goal op een totaal van elf treffers, waarmee hij verder afstand neemt van nummer twee Robert Lewandowski, die op negen staat.

Nadat Haller in Lissabon ongelukkig met zijn voet voor de 1-1 van Benfica had gezorgd, maakte de Ivoriaan zijn 'fout' goed door - weliswaar in tweede instantie - de 1-2 binnen te tikken. Haller was ook in alle groepsduels tegen Borussia Dortmund, Sporting Lissabon en Besiktas al trefzeker. Opvallend is dat Haller vóór dit seizoen nog geen enkel duel in het miljardenbal op zijn naam had staan.

De enige speler in de historie van de Champions League die net als Haller in alle duels in de groepsfase én de eerste ronde van de knock-outfase wist te scoren, was Ronaldo. De huidig aanvaller van Manchester United wist in het seizoen 2017/18 namens Real Madrid het net te laten bollen tegen APOEL Nicosia, Borussia Dortmund en Tottenham Hotspur. Na de groepsfase stond Ronaldo op negen goals. Haller deed het in dat opzicht nét iets beter: de Ajacied had er na het zesde duel al tien in liggen.

Lewandowski lijkt de grootste concurrent van Haller in de strijd om de topscorertitel. De Pool stond na de groepsfase op negen treffers, maar wist vorige week in de eerste achtste finale tegen RB Salzburg (1-1) niet tot scoren te komen. Mohamed Salah completeert de top drie: de Egyptenaar staat op acht treffers.

Topscorers Champions League seizoen 2021/22