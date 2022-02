Ajax moet genoegen nemen met gelijkspel in heerlijk duel met Benfica

Woensdag, 23 februari 2022 om 22:55 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:14

Ajax heeft woensdagavond gelijkgespeeld tegen Benfica in de achtste finale van de Champions League. Op bezoek in het Estádio da Luz genoot de ploeg van trainer Erik ten Hag halverwege nog een 1-2 voorsprong, die ruim twintig minuten voor tijd echter uit handen werd gegeven: 2-2. De Amsterdamse doelpuntenproductie werd verzorgd door Dusan Tadic en Sébastien Haller. Laatstgenoemde was overigens ook verantwoordelijk voor een eigen doelpunt. De return in de Johan Cruijff ArenA vindt plaats op 15 maart.

Vanaf het eerste fluitsignaal kregen aanwezige toeschouwers een aantrekkelijke wedstrijd voorgeschoteld. Namens Ajax werd Antony in de eerste speelminuut al gevaarlijk na een fraaie dribbel langs de achterlijn, al smoorde zijn scherpe voorzet in de kiem. Aan de overzijde testte Jan Vertonghen met een kopbal de reflexen van doelman Remko Pasveer. Benfica was met name in de opbouw slordig, en die onzorgvuldigheid leverde Ajax in de achttiende speelminuut de openingstreffer op. Na een ongelukkige uittrap van doelman Odysseas Vlachodimos kwam Grimaldo in de problemen en kon Ajax overnemen. Vanaf de rechterflank bezorgde Noussair Mazraoui een voorzet op maat bij Tadic, die met zijn binnenkant op fraaie wijze binnenschoot: 0-1.

Benfica kwam halverwege het eerste bedrijf op gelijke hoogte. Vertonghen kwam aan de linkerkant van de zestien in balbezit. Na een lichaamsschijnbeweging zag hij hoe Mazraoui weggleed en kon de centrumverdediger een harde, lage voorzet in de doelmond van Ajax leggen. Pasveer dook over de bal heen, terwijl Haller daardoor te laat was om te reageren. Laatstgenoemde tikte de bal in eigen doel: 1-1. Drie minuten later compenseerde Haller zijn eigen goal op de best denkbare wijze. Steven Berghuis leverde een fraaie dieptepass af in de zestien, waarna Vertonghen verzuimde de bal tot een hoekschop te verwerken. Het leer belandde vervolgens via Vlachodimos voor de voeten van Haller, die op koelbloedige wijze afrondde: 1-2.

In het restant van het eerste bedrijf kreeg Ajax nog zeker twee uitstekende mogelijkheden om de marge te verdubbelen. Vijf minuten voor het einde van de eerste helft schoot Mazraoui recht in de handen van Vlachodimos. Op slag van het rustsignaal kwamen ook Haller en Edson Álvarez dicht bij de 1-3. De middenvelder raakte echter de paal, waarna Haller uit de rebound van dichtbij naast schoot. Na de hervatting stond er een ander Benfica op het veld dat duidelijk niet van plan was genoegen te nemen met een nederlaag.

De Portugese aanvalslust resulteerde in diverse grote kansen, voordat Roman Yaremchuk in de 72ste minuut de gelijkmaker aantekende. Tien minuten na rust schoot Éverton via het been van Jurriën Timber rakelings naast; even later kwam Darwin Núñez een teenlengte tekort om een voorzet van Rafa Silva te verzilveren. Ook kon Timber kort voor de tegentreffer nog een bal van de lijn halen, maar de kopbal van Yaremchuk was Ajax uiteindelijk te machtig. Pasveer had geen perfecte redding in huis na het zwabberschot van Gonçalo Ramos, waarna de Oekraïense aanvaller als eerst bij de bal was om binnen te knikken: 2-2.

Nadien leefde Ajax nog op en werd er nog gehoopt op een nieuwe voorsprong, maar die bleef, ook met Davy Klaassen binnen de lijnen, uit. Diep in blessuretijd waagde Antony nog een poging een zege uit het vuur te slepen; zijn geplaatste schot werd echter uit de hoek gedoken door Vlachodimos. Antony kwam overigens nog goed weg toen hij een gele kaart kreeg van arbiter Slavko Vincic. De vleugelspits leek een lichte kopstoot uit te delen aan Núñez, die vervolgens gewillig naar de grond ging. Vincic vond het akkefietje niet ernstig genoeg om een rode kaart te trekken.