Onthutsend zwak Man United krijgt te veel dankzij goudhaantje Elanga

Woensdag, 23 februari 2022 om 22:54 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:23

Atlético Madrid en Manchester United hebben de punten woensdagavond gedeeld. In de eerste wedstrijd van het tweeluik in de achtste finale van de Champions League had het team van Diego Simeone 77 minuten lang niets te vrezen van de bezoekers, maar zorgde een doelpunt van invaller Anthony Elanga tóch voor een 1-1 eindstand. De Zweed maakte daarmee de vroege (en fraaie) openingstreffer van João Felix ongedaan. Atlético trof liefst driemaal de lat, wat echter niet voldoende bleek voor een zege.

De ploeg van Simeone kende een droomstart in het Wanda Metropolitano. Renan Lodi zag João Felix lopen en slingerde de bal vanaf links richting de strafschopstip. De Portugees kopte met een snoekduik via de binnenkant van de paal achter David de Gea: 1-0. United had zoals zo vaak dit seizoen weinig aanvallend gogme en de 2-0 hing eerder in de lucht dan de 1-1. Tien minuten voor de thee was Lodi zelf dicht bij een treffer: de Braziliaan passeerde Victor Lindelöf, maar zag zijn poging in het zijnet belanden.

Het moest van de linksback annex linkermiddenvelder komen voor los Colchoneros. Hij leverde op slag van rust - weliswaar via Bruno Fernandes - de bal af op het hoofd van Sime Vrjsalko, die zijn kopbal tot zijn spijt uiteen zag spatten op de paal. Een resultaat voor United leek heel ver weg, en de tweede helft deed niets anders vermoeden. Een kwartier voor het laatste fluitsignaal bracht Ralf Rangnick Elanga voor de worstelende Marcus Rashford. Het bleek een meesterzet. Nog geen vijf minuten later verstuurde Fernandes een steekbal richting de aanvaller, die Reinildo compleet verkeerd inschatte. Elanga twijfelde geen moment en mikte precies goed langs Jan Oblak: 1-1. Invaller Antoine Griezmann raakte in de slotfase nog van dichtbij de lat, maar Atlético kreeg niet wat het verdiende.