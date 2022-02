Weghorst boekt met Burnley zege op Tottenham; Liverpool wint met 6-0

Woensdag, 23 februari 2022 om 22:40 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:06

Burnley heeft woensdagavond een zeer belangrijke overwinning geboekt op Tottenham Hotspur. In een weinig enerverend duel wisten beide teams niet te imponeren, maar trokken the Hornets uiteindelijk aan het langste eind: 1-0. Een doelpunt van centrale verdediger Ben Mee bleek voldoende om Burnley op twintig punten en zo één punt van nummer zeventien Newcastle United te laten komen. Tegelijkertijd was Liverpool in eigen huis met 6-0 te sterk voor Leeds United. Dankzij de klinkende zege verkleinden the Reds het gat op de ranglijst in de Premier League met koploper Manchester City tot drie punten.

Liverpool - Leeds United 6-0

Na een kwartier spelen kwam Liverpool, met Virgil van Dijk centraal achterin, al op voorsprong. Een handsbal van Stuart Dallas in de zestien werd door arbiter Michael Oliver bestraft met een strafschop. Mohamed Salah maakte geen fout en zorgde vanaf elf meter voor de 1-0. Rafinha dacht tien minuten later de stand gelijk te trekken, maar hij scoorde vanuit buitenspelpositie: doelpunt afgekeurd. Aan de overzijde was het na een half uur spelen opnieuw raak. Joël Matip ontving de bal van Salah, waarna de verdediger doelman Illan Meslier kansloos liet: 2-0.

De derde treffer viel in de 35ste minuut, opnieuw dankzij een benutte penalty van Salah. Ditmaal ging Luke Ayling in de fout in aanloop naar de beslissing om een strafschop toe te kennen. De voorsprong liep in het tweede bedrijf nog verder op. Sadio Mané zorgde op aangeven van Jordan Henderson voor de 4-0, terwijl de Senegalees de 5-0 maakte uit de rebound. De eindstand werd diep in blessuretijd overigens bepaald door Van Dijk, die raak knikte na een perfecte bal van Andrew Robertson: 6-0. Bij Leeds kon Pascal Struijk overigens rekenen op een basisplek; Crysencio Summerville bleef negentig minuten op de bank.

Burnley - Tottenham Hotspur 1-0

Met Wout Weghorst en Erik Pieters bij Burnley in de basis en Steven Bergwijn op de bank bij Tottenham als Nederlandse inbreng, wisten beide ploegen niet veel potten te breken in de eerste helft. Het 'hoogtepunt' was een kopbal van Jay Rodriguez op aangeven van Dwight McNeil, die ver naast de paal belandde en bovendien werd teruggefloten voor buitenspel. Tottenham kwam een stuk frisser uit de kleedkamer. Nog geen twee minuten na rust mikte Harry Kane net iets te hoog: de goalgetter zag zijn kopbal op de lat boven Nick Pope uiteenspatten.

Het team van Conte had aan verdere pogingen van Emerson Royal, Kane (opnieuw) en Ben Davies echter niet genoeg om op voorsprong te komen. Tegen de verhouding in was het Burnley dat de openingstrefferverzorgde. Twintig minuten voor tijd slingerde Josh Brownhill een vrije trap richting zestienmetergebied; Mee kwam hoger dan directe tegenstander Cristian Romero en mikte met zijn hoofd buiten bereik van doelman Hugo Lloris. Met Bergwijn de laatste tien minuten in het veld wist Tottenham nog onvoldoende te creëren voor een beter resultaat.

Watford - Crystal Palace 1-4

Directe concurrent van Burnley Watford kreeg na een kwartier de eerste klap te verduren. Jean-Philippe Mateta kreeg de bal met geluk voor zijn voeten en zag Ben Foster compleet de verkeerde kant op duiken bij zijn inzet: 0-1. Binnen drie minuten trok Moussa Sissoko de stand gelijk, door bij een corner boven iedereen uit te torenen en raak te koppen. Manager Roy Hodgson haalde de rust tegen zijn oude club echter niet zonder wederom op achterstand te komen. Een hoge voorzet van Tyrick Mitchell belandde in de voeten van Conor Gallagher, die controleerde en hard in de linkerbenedenhoek afdrukte. Wilfried Zaha zorgde er met een dubbelslag in de laatste vijf minuten voor dat de score nog enigszins geflatteerd uitviel.