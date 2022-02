‘Transfersoap rondom Kylian Mbappé krijgt verrassende wending’

Woensdag, 23 februari 2022 om 20:15 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:18

Het is volgens Jérome Rothen zeker geen uitgemaakte zaak dat Kylian Mbappé komende zomer gratis de deur uitwandelt bij Paris Saint-Germain. De oud-vleugelspeler van de Parijzenaren meldt in gesprek met RMC Radio dat de relatie tussen Mbappé en de club dusdanig is verbeterd, dat 'de kans op een vertrek van 99 procent naar 65 procent is geslonken'. Mbappé wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid, dat op zijn beurt grotendeels afhankelijk lijkt van de prestaties in de Champions League.

Mbappé loopt in juni 2022 uit zijn contract bij PSG en mag sinds januari met andere clubs praten. BILD meldde zelfs vorige maand al dat er een persoonlijk akkoord is tussen de Frans international en Real Madrid. Volgens The Independent zou PSG er echter alles aan doen om zijn sterspeler binnenboord te houden. Mbappé zou een astronomisch weeksalaris van richting de 1,2 miljoen euro in overweging hebben: veel meer dan de Spanjaarden de aanvaller kunnen bieden.

Naast het financiële plaatje lijkt ook de sfeer bij PSG Mbappé nu steeds beter te bevallen. "Volgens mijn informatie is de relatie tussen speler en club flink verbeterd", beweert Rothen, tegenwoordig voetbalanalyticus in Frankrijk. "Er was een kans van 99 procent dat hij zou vertrekken in augustus. Alles is nu echter zo gekenterd, dat die kans nog maar 65 procent is." Wel plaatst Rothen een kanttekening: "Er is me verteld dat dit elk moment weer kan omslaan."

Rothens bronnen weten dat de uiteindelijke keuze van Mbappé sterk afhangt van het resultaat in de achtste finale van de Champions League. De goalgetter maakte in het thuisduel van het tweeluik met zijn mogelijke nieuwe club Real het enige doelpunt van de wedstrijd, waardoor PSG een uitstekende uitgangspositie heeft voor de return in Santiago Bernabéu. Mbappé wil naar verluidt zijn keuze voor een nieuwe club vooral baseren op de kans om prijzen te kunnen winnen. In Parijs won hij er reeds tien, waaronder drie landstitels.