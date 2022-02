Roger Schmidt maakt uitzondering en verklapt wijziging in de voorhoede

Woensdag, 23 februari 2022 om 18:44 • Mart van Mourik

Eran Zahavi staat donderdag in het Conference League-duel met Maccabi Tel Aviv in de basis. Tijdens de persconferentie daags voor de aftrap onthult PSV-trainer Roger Schmidt dat de Israëliër de spitspositie zal bekleden. Normaal gesproken doet Schmidt voorafgaand aan de wedstrijd geen uitspraken over de opstelling, maar ditmaal maakte hij een uitzondering.

Afgelopen zondag koos Schmidt in het gewonnen Eredivisie-duel met sc Heerenveen (3-1) nog voor een voorhoede zonder Zahavi, terwijl Mario Götze verder naar voren geschoven werd. In Israël kan Zahavi dus wel weer rekenen op een basisplek. Mogelijk kreeg de 34-jarige spits rust om volledig fit aan de aftrap in Tel Aviv te verschijnen. In het heenduel met Maccabi (1-0 winst) koos Schmidt overigens ook voor Zahavi als diepste aanvaller.

Voor een keer maakt Schmidt een uitzondering wat betreft de opstelling: Zahavi start morgen bij PSV. — Rik Elfrink (@RikElfrink) February 23, 2022

Verder was al bekend dat de voorste linie bij de Eindhovenaren gewijzigd zou worden op de linksbuitenpositie. Via de officiële kanalen communiceerde PSV dat Cody Gakpo in Eindhoven achter is gebleven vanwege de enkelklachten die hij overhield aan de wedstrijd tegen Heerenveen. Het is vooralsnog onduidelijk wie de honneurs van Gakpo zal waarnemen. Ook Marco van Ginkel en Maxime Delanghe stapten woensdagochtend niet in het vliegtuig. PSV schreef dat het tweetal een positieve PCR-test aflegde na een eerdere coronabesmetting. “Ze hebben voldaan aan de quarantaineverplichting”, stelde PSV. “Volgens Nederlandse richtlijnen is er geen reden voor isolatie of beperkingen meer, maar reizen naar Israël kan alleen met een negatieve PCR.”

Schmidt heeft door de absenties met Dennis Vos, Jenson Seelt, Johan Bakayoko, Ismael Saibari en Kjell Peersman een vijftal spelers van Jong PSV aan de selectie toegevoegd. Ook Érick Gutiérrez is 'gewoon' van de partij: de Mexicaanse middenvelder moest zondag nog met een brancard van het veld, maar blijkt geen ernstige blessure te hebben opgelopen. PSV verdedigt donderdagavond in Tel Aviv een 1-0 voorsprong.