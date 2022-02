Storm Eunice zorgt voor verdere verstoring van voetbalkalender

Woensdag, 23 februari 2022 om 18:38 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:43

De wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie tussen ADO Den Haag en Telstar van vrijdag wordt verzet naar maandag 21 maart, zo meldt de KNVB woensdagavond. Door de stormschade aan het Cars Jeans Stadion, afgelopen weekend opgelopen tijdens de storm Eunice, kan het stadion niet op tijd veilig worden verklaard.

Eunice zorgde vrijdag al voor een afgelasting van alle wedstrijden in het betaald voetbal: zeven in de Keuken Kampioen Divisie en één in de Eredivisie. Door de storm kwamen panelen los en ontstond schade aan een deel het dak boven de Lex Schoenmaker- en Haaglandentribune. ADO meldde maandag dat er vanwege de weersomstandigheden nog geen gedegen onderzoek heeft kunnen plaatsvinden naar de schade.

Als verhuurder van het stadion heeft de gemeente externe partijen ingehuurd die deze week verder onderzoek uitvoeren naar de veiligheid van de dakconstructie en de losgewaaide dakplaten. Naar aanleiding van het rapport dat hieruit volgt, zal de gemeente een definitieve beslissing nemen. Het dak van het Cars Jeans Stadion is het afgelopen jaar aan een extra inspectie onderworpen en werd toen veilig bevonden.

Alle supporters in het bezit van een toegangskaart voor de wedstrijd tegen Telstar ontvangen hierover persoonlijk bericht. De wedstrijd zou vrijdag om 20.00 uur worden gespeeld, maar staat nu gepland voor 21 maart op hetzelfde tijdstip. ADO Den Haag werkt er samen met de gemeente Den Haag aan om het stadion in elk geval vóór de eerstvolgende thuiswedstrijd (op vrijdag 11 maart tegen Jong PSV) speelklaar en veilig te krijgen voor alle aanwezigen.