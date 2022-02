Erik ten Hag wil zekerheid inbouwen: Gravenberch terug in de basis

Woensdag, 23 februari 2022 om 19:06 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:06

De opstelling van Ajax voor de Champions League-wedstrijd tegen Benfica is bekend. Erik ten Hag kiest voor zekerheid op het middenveld en geeft Ryan Gravenberch weer een basisplaats; de afgelopen weken was zijn middenveld met Davy Klaassen offensiever. Bij Benfica heeft voormalig Ajacied Jan Vertonghen een basisplek. De eerste ontmoeting tussen Benfica en Ajax in de achtste finale van de Champions League begint om 21.00 uur in Estádio da Luz.

Gravenberch verdween voor het duel met Heracles Almelo (3-0 zege) uit de basiself, omdat hij afwezig was vanwege een coronabesmetting. Ten Hag koos sindsdien steevast voor een middenveld met Klaassen, Edson Álvarez en Steven Berghuis. Met die opstelling was Ajax niet alleen succesvol tegen Heracles, maar ook tegen FC Twente (5-0 zege) en Willem II (0-1 zege). Toch valt de keuze nu weer op Gravenberch, waardoor Klaassen op de bank zit. Jurriën Timber moest zich zaterdag in Tilburg nog laten wisselen nadat hij de winnende treffer had aangetekend, maar Ten Hag gaf dinsdag tijdens de persconferentie in Lissabon al aan dat de verdediger gewoon van de partij zou zijn.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Hij is weer helemaal hersteld. Op de langdurig geblesseerden zoals Klaiber, Labyad, Brobbey en Stekelenburg na hebben we een fitte selectie bij ons. Labyad heeft een voetblessure en zit daarmee in het gips. Ik kan geen antwoord geven op wat de verwachting is”, zei Ten Hag. Nicolás Tagliafico is daarentegen weer fit, nadat hij tegen Willem II ontbrak. De Argentijn neemt plaats op de reservebank, aangezien Daley Blind de vertrouwde linksback van Ajax is. Blind speelt zijn 43e Champions League-wedstrijd voor Ajax, waarmee hij de speler met de meeste optredens voor Ajax in het miljardenbal wordt.

Opstelling Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Vertonghen, Otamendi, Grimaldo; Weigl, Ramos, Taarabt, Everton; Rafa Silva, Darwin Núñez

Opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martinez, Blind; Alvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic.