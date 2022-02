Lineker en João Félix maken vlak voor wedstrijd groot compliment aan Ajax

Woensdag, 23 februari 2022

Ajax en Benfica krijgen woensdag complimenten op sociale media voor een video die in de aanloop naar de onderlinge Champions League-wedstrijd is gepubliceerd. In de video, die door beide clubs is gedeeld, spelen een supporter van Ajax en Benfica een schaakwedstrijd om te bepalen wat de grootste club is. De supporters halen herinneringen op aan het rijke verleden van hun clubs. "Built on history", schrijven de twee clubs bij de video.

Onder meer Gary Lineker en João Félix hebben gereageerd op de video. "Love this", schrijft de Engelse analist. Félix, spits van Atlético Madrid en voorheen van Benfica, klapt voor de video. Zijn naam wordt in de video genoemd door de Benfica-fan. Ook verschillende internationale journalisten zijn lyrisch over de samenwerking tussen beide clubs. In de video schudden beide supporters elkaar uiteindelijk de hand; op het veld treffen de ploegen elkaar woensdagavond om 21.00 uur in het stadion van Benfica.

When the Portuguese guy dropped "Eusébio" I immediately yelled "Johan Cruijff"...so well done — Nico Cantor (@Nicocantor1) February 23, 2022