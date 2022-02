Afgemaakt door eigen fans, nu topaankoop in Premier League: ‘Hij is geweldig'

Woensdag, 23 februari 2022 om 16:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:05

Gabriel Martinelli is dolgelukkig met de komst van Aaron Ramsdale naar Arsenal. De twintigjarige Braziliaan raakte het afgelopen half jaar zwaar onder de indruk van de doelman, die afgelopen zomer tot verrassing van velen werd weggehaald bij Sheffield United. "Ramsdale is aan de bal geweldig, hij kan de bal neerleggen waar hij maar wil", zegt Martinelli in gesprek met The Athletic.

In Engeland werd aanvankelijk met grote verbazing gereageerd op het aantrekken van Ramsdale. "Het is bizar om 28 miljoen euro neer te tellen voor een keeper, als je je ook op andere posities kunt versterken", reageerde oud-middenvelder Don Hutchinson bijvoorbeeld. Ramsdale moest in augustus zelfs de reacties onder zijn Instagram-posts uitzetten, omdat die volstonden met haatberichten van Arsenal-fans. "Kom niet naar Arsenal, sukkel", stond daar onder meer, net als: "We willen je niet, je zult hier elke dag gepest worden." Ook werd hij 'blonde inteelt' genoemd.

Een aantal comments die op de Instagram-pagina van Ramsdale verschenen toen Arsenal zich voor hem meldde.

De vijandige onthaal beïnvloedde Ramsdale niet en al snel keerde de publieke opinie, ook omdat Arsenal na een uiterst moeizame start van de competitie zijn wedstrijden begon te winnen. Ramsdale onderscheidt zich niet alleen met reddingen, maar is met zijn voetballende vermogen ook een spil in de opbouw bij Arsenal. Ook Martinelli, die zelf links voorin speelt, profiteert daarvan mee. De Braziliaan wordt bij momenten feilloos gevonden door Ramsdale, die hem bijvoorbeeld in de wedstrijd tegen Manchester City (1-2 verlies) een sublieme lange bal gaf, waardoor Martinelli meteen de aanval kon zoeken. Tegen Southampton (3-0 winst) lanceerde Ramsdale zijn ploeggenoot met een fenomenale diepe pass zelfs direct richting het vijandelijke doel, maar Martinelli kon niet scoren.

this play was so good man. the ramsdale pass, the martinelli touch, an end result on the end of this would’ve been class pic.twitter.com/6iMBxApObl — AB (@AB_18864002) January 1, 2022

Het opzienbarende samenspel tussen Ramsdale en de snelle aanvallers van Arsenal berust niet op toeval. "We trainen hier elke dag op", zegt Martinelli. "We weten dat Aaron dit kan en ik maak loopacties om hem opties te verschaffen. Het is alsof we een extra veldspeler in het doel hebben." Daarbij maakt Arsenal niet alleen gebruik van de trapkwaliteiten van Ramsale, ook Ben White speelt een belangrijke rol. De centrumverdediger kwam afgelopen zomer over van Brighton & Hove Albion en staat bekend om zijn opbouwende kwaliteiten. "Ben is zo zeker aan de bal", zegt Martinelli. "Hij kan dribbelen, hij kan een lange bal geven, hij doet wat hij wil met de bal. Hij en Aaron zijn zo belangrijk voor ons."

Ramsdale pass into Martinelli is cash money we really got the Brexit Ederson #AFC #arsenal pic.twitter.com/IkbWQIrol9 — . (@afc_shorts) February 21, 2022

Martinelli beleeft zijn grote doorbraak bij Arsenal en maakte dit seizoen tot nu toe vier doelpunten in negentien competitieduels. "Als ik op het doel af ga, komt eigenlijk het makkelijkste deel", zegt de Zuid-Amerikaan. "Je doet er alles aan om die kans te krijgen, dus als je voor de keeper staat, moet je gewoon rustig zijn. Ik werk al aan mijn afwerking sinds ik een kind ben. Ik had een paar hele goede coaches bij Corinthians en Ituano. Een van hen was Zé Sergio, die speelde voor Sao Paulo en Brazilië en een soortgelijke stijl had als ik. Hij zei altijd tegen me: 'Dribbel, rond goed af en wees altijd jezelf.'”