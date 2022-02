Blind vol lof: ‘Hij kan nog veel beter, maar is al heel belangrijk voor Ajax’

Woensdag, 23 februari 2022 om 16:26 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:33

Daley Blind heeft lovende woorden over voor zijn ploeggenoot Antony. De 31-jarige verdediger van Ajax zal er niet vreemd van opkijken wanneer de Braziliaanse vleugelaanvaller uitgroeit tot een van de beste spelers ter wereld. “Hij doet het erg goed en heeft heel veel talent. Hij werkt hard op de training, dat zie ik iedere dag”, aldus Blind.

“Hij is zo'n technische speler. Hij heeft veel snelheid en hij is heel rustig voor het doel. Hij kan scoren, hij geeft assists”, zegt Blind tegenover TNT Sports Brasil. “Ik denk dat hij een heel complete speler is. Hij is ook nog erg jong, dus als hij zich blijft ontwikkelen kan hij nog veel beter worden. Maar hij is nu al heel belangrijk voor ons. Het is een genot om hem te zien spelen en om met hem samen te spelen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Blind krijgt van de Braziliaanse sportzender de vraag voorgelegd of Antony kan uitgroeien tot een van de beste spelers in de wereld. “Ja, dat denk ik wel”, vertelt Blind. “Hij doet het erg goed en heeft heel veel talent. Hij werkt hard op de training, dat zie ik iedere dag. Hij geniet echt van het voetballen. Ik hoop dat hij ons nog veel laat zien.” Volgens de verdediger wordt het geen gemakkelijke opgave voor Ajax om de succesvolle Champions League-campagne van het seizoen 2018/19, waarin de Amsterdammers strandden in de halve finale te evenaren. “Ik denk dat dit iets is wat we willen, maar het is erg moeilijk te bereiken. Je hebt zoveel nodig om die vorm te krijgen, je moet groeien in het toernooi.”

“Vandaag is de eerste finale die we spelen, het zal een wedstrijd op zich zijn”, vervolgt Blind. We moeten weer het beste van onszelf laten zien, maar het plezier dat we als groep uitstralen is heel belangrijk. We hebben het ook heel goed gedaan in de groepsfase, maar dat telt niet meer.” Blind stelt dat de selectie niet valt te vergelijken met die van vier jaar geleden. “Als je de selecties bekijkt, is onze huidige selectie totaal anders. Er zijn niet veel spelers meer over die hier vier jaar geleden ook speelden. In zo'n korte tijd kan de selectie enorm snel veranderen, maar de resultaten zijn goed. Dit is de manier waarop we willen spelen. We willen ons aan de wereld laten zien en dit is het niveau waarop we mee willen doen. Met mooi voetbal win je alleen geen prijzen. Het wordt zeker geen gemakkelijke wedstrijd tegen Benfica.”