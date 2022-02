Woensdag, 23 Februari 2022

Barcelona haalt mogelijk vierde Oranje-international

Manchester United moet 75 miljoen euro betalen, wil het Christopher Nkunku contracteren. Interim-manager Ralf Rangnick is gecharmeerd van de aanvaller van RB Leipzig, die in 23 Bundesliga-wedstrijden goed was voor 13 doelpunten. (BILD)

Real Madrid is van plan om in de zomer de gesprekken te openen met Marco Asensio om zijn contract te verlengen. Het huidige contract van de creatieveling, die zich dit seizoen terug in de basis heeft geknokt, loopt medio 2023 af. (AS)

Ryan Gravenberch wordt nog altijd in de gaten gehouden door Barcelona. De middenvelder van Ajax werd de afgelopen weken ook al in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid of Bayern München. (Mundo Deportivo)

Edinson Cavani is bereid om te luisteren naar een aanbod van Botafogo. De aanvaller zal Manchester United deze zomer verlaten en hoewel zijn toekomst onzeker blijft, staat hij open om naar de plannen van Braziliaanse club te luisteren. (GOAL)

Real Madrid heeft Khephren Thuram geïdentificeerd als een potentieel transferdoelwit. De middenvelder van OGC Nice is de broer van Borussia Mönchengladbach-aanvaller Marcus Thuram en zoon van voormalig Frans international Lillian Thuram. (SPORT)