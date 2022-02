‘Strijd om handtekening Senesi barst los met interesse van nieuwe topclub’

Woensdag, 23 februari 2022 om 14:06 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:11

Internazionale gaat zich mengen in de strijd om de handtekening van Marcos Senesi, zo meldt la Gazzetta dello Sport. De verdediger van Feyenoord kon vorig jaar al rekenen op interesse van Napoli en hij werd eerder deze maand ook in verband gebracht met een transfer naar AS Roma. Naast Senesi zijn ook Andreas Christensen en Martin Hinteregger in beeld als mogelijke versterkingen.

Het verdedigingsblok van Inter, bestaande uit Stefan de Vrij, Milan Skriniar en Alessandro Bastoni, weet minder te overtuigen dan enkele maanden geleden. Een vertrek van De Vrij bij i Nerazzurri wordt volgens la Gazzetta dello Sport niet langer uitgesloten en daardoor richten de Italianen hun pijlen op een mogelijke opvolger. Javier Zanetti, vice-president van Inter, zou gecharmeerd zijn van Senesi. Daarnaast staan ook Chelsea-verdediger Andreas Christensen en Martin Hinteregger van Eintracht Frankfurt op de shortlist van Inter.

Senesi - in 2019 voor zeven miljoen euro en met een doorverkooppercentage overgenomen van San Lorenzo - heeft bij Feyenoord nog een contract tot medio 2023. Eerder bestond vanuit beide kampen de intentie om die verbintenis op te waarderen, maar daar is het vooralsnog niet van gekomen. Senesi speelde tot dusver 98 officiële wedstrijden voor Feyenoord. Dat de 24-jarige Argentijnse verdediger in de toekomst mogelijk een transfer naar de Serie A zal maken, lijkt realistisch gezien het feit dat zijn entourage herhaaldelijk heeft laten weten dat de verdediger zichzelf in de toekomst in Italië ziet spelen.

Een alternatief voor Senesi is Christensen, die bij Chelsea over een aflopend contract beschikt en in Londen zo’n 4,5 miljoen euro per jaar verdient. De Deense verdediger wordt als een interessante optie beschouwd door Simone Inzaghi, aangezien hij het bij the Blues gewend is om in een driemansdefensie te spelen.