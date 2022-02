Van Wonderen voert serieuze gesprekken en lijkt in Eredivisie te blijven

Kees van Wonderen is serieus in gesprek met sc Heerenveen, zo meldt Voetbal International. De trainer vertrekt aan het eind van het seizoen bij Go Ahead Eagles en is in Friesland de beoogd opvolger van de ontslagen Johnny Jansen. Ferry de Haan, technisch directeur van Heerenveen, ontkende eerder nog in alle stelligheid achter Van Wonderen aan te zitten.

Al op 5 januari maakte de Leeuwarder Courant melding van gesprekken tussen Van Wonderen en Heerenveen. Dat was toen pijnlijk voor de Friese club, omdat Jansen op dat moment nog in dienst was als hoofdtrainer. "We zijn hier niet mee bezig", reageerde De Haan destijds fel. "Ik wil er verder niets over zeggen, omdat het niet speelt." Jansen werd op 24 januari alsnog ontslagen bij Heerenveen vanwege de tegenvallende resultaten.

Momenteel staat Ole Tobiasen als interim-trainer voor de spelersgroep in Heerenveen. Het is de bedoeling dat Van Wonderen het stokje na het seizoen overneemt. Ook Jon Dahl Tomasson, die in 2021 op eigen initiatief vertrok bij Malmö FF en drie jaar als spits voor Heerenveen actief was, is in beeld. Clubicoon Foppe de Haan droeg eerder ook Ruud van Nistelrooy, de huidige trainer van Jong PSV, aan als optie.

De Haan en Van Wonderen zijn dus serieus in gesprek en kennen elkaar al van hun gezamenlijke periode als spelers van Feyenoord. Tussen 1998 en 2002 stonden ze allebei onder contract in De Kuip. Ze wonnen samen het landskampioenschap, de Johan Cruijff Schaal (beide in 1999) en de UEFA Cup (2002).