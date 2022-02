Haller kent zijn zwakte: ‘Ik vroeg het mijn moeder, maar ze kon het niet geven’

Woensdag, 23 februari 2022 om 13:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:03

Voor Sébastien Haller had zijn overstap naar Ajax niet beter uit kunnen pakken. De 27-jarige spits stapte een jaar geleden over van West Ham United en staat nu tegen alle verwachtingen in bovenaan de topscorerslijst van de Champions League. Haller weet dat zijn kwaliteiten in het spel van Ajax volledig tot uiting komen. "Bij West Ham speelde ik in een systeem dat mij niet echt paste", aldus de Ivoriaans international tegenover the Guardian.

Haller wordt bij Ajax benut als pure afmaker en gedijt uitstekend in die rol, getuige ook de 41 goals die hij in 51 officiële duels maakte voor de Amsterdammers. Bij West Ham speelde de aanvaller veel verder van het vijandelijke doel af. "Dat is het probleem: ik vroeg mijn moeder om snelheid, maar ze kon het me niet geven", lacht Haller, die precies weet wat hij wél en vooral ook niet kan als voetballer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ik ben niet iemand die lange dribbels maakt, omdat ik er niet goed in ben!", zegt de 1,90 meter lange aanvaller. "Dat is jammer, maar tegelijk ook een zegen. Ik moet altijd twee keer nadenken over welke keuze ik maak. Ik moet mijn sprints echt timen omdat het voor mij moeilijk is om een verdediger in te halen." Haller groeide op in Ris-Orangis, een voorstad van Parijs, en voetbalde in zijn jeugd veel op straat. "Er waren vroeger tienduizend jongens met meer talent op straat waar ik vandaan kom. Maar het zijn de keuzes die je maakt die het verschil maken."

Terug naar januari 2021, toen Ajax in spitsennood zat en aanklopte bij Haller. West Ham zag het niet meer zitten in zijn aankoop, die nog maar anderhalf jaar geleden voor 50 miljoen euro was binnengehaald, en ging akkoord met een verlies van 27,5 miljoen euro. In Engeland werd met verbazing gekeken naar de terugkeer van Haller naar Nederland, die de Premier League inruilde voor een veel minder hoog aangeschreven competitie. "Ik heb lang moeten nadenken of ik het zou doen", zegt Haller. "Maar uiteindelijk wilde ik genieten van voetbal. Ik dacht: waarom zou ik doen ik wat andere mensen denken of vinden? Ze willen commentaar geven op alles wat ze zien, ook al weten ze niets van de situatie. Dit is niet hun leven, dit is mijn leven."

"Je kunt zeggen: 'Kijk naar mij, ik speel voor een Premier League-club, al zit ik altijd op de bank.' Maar bij Ajax kan ik goals maken, voor prijzen spelen, Champions League spelen, genieten van voetbal", wist Haller. "Het was uiteindelijk een simpele beslissing, een no-brainer. Dus ging ik naar David Moyes (de manager van West Ham, red.) en zei: 'Ik wil je vragen of je me kunt laten vertrekken. Ik wil mijn zelfvertrouwen terug.' Gelukkig waren hij en de club het daar mee eens."