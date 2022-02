Waarom Barça een miljoenenbod van een cryptocurrency-bedrijf afwees

Woensdag, 23 februari 2022 om 12:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:13

Joan Laporta en de Raad van Bestuur van Barcelona hebben tijdens hun zoektocht naar een nieuwe shirtsponsor een deal van ruim zeventig miljoen euro afgewezen met een niet nader genoemd crypto-uitwisselingsbedrijf, zo melden Marca en EFE. Het bedrijf bood meer dan Spotify, waar Barça uiteindelijk mee in zee gaat vanaf het seizoen 2022/23. Het bestuur van de Catalanen zou de cryptosector echter als ‘onethisch’ beschouwen.

Het wantrouwen van de sector en het gebrek aan een een solide economische basis van de voorstellen waren twee belemmeringen en hebben ertoe geleid dat zowel de Raad van Bestuur als de commerciële afdeling niet open stonden voor onderhandelingen. De Catalaanse club heeft wel partnerschappen met Socios.com en Chiliz.net, waarbij ze supporters zogenoemde ‘fan tokens’ aanbieden, wat een soort sport cryptocurrency is, maar Barcelona-voorzitter Joan Laporta ‘voelde zich veiliger’ met het lagere bod van muziekstreamingdienst Spotify.

“Crypto is een speculatieve, risicovolle, zeer volatiele en onethische sector”, zo wordt het bestuur geciteerd door Marca. Het niet nader genoemde crypto-uitwisselingsbedrijf was ook bereid om een ??op resultaten gebaseerde bonus van twintig procent aan te bieden, afhankelijk van de prestaties van het eerste elftal. Barcelona ontving tijdens de zoektocht naar een nieuwe shirtsponsor meerdere aanbiedingen van cryptobedrijven, maar allemaal kregen zij nul op het rekest.

De deal met Spotify is naar verluidt aanzienlijk minder waard dan het bod dat door het crypto-uitwisselingsbedrijf bij Barcelona is neergelegd. Volgens Marca is er met de deal met Spotify tussen de 69 en de 74 miljoen euro gemoeid, maar hier zitten prestatiebonussen, shirtsponsoring van het eerste elftal van de mannen- en het vrouwenelftal en ook de nieuwe naamgeving van het Camp Nou bij inbegrepen.