Diego Simeone lovend: ‘Zij zijn een van de beste teams ter wereld’

Woensdag, 23 februari 2022 om 10:18 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:21

Diego Simeone is van mening dat Manchester United op dit moment een van de beste ploegen ter wereld is. Volgens de manager van Atlético Madrid zijn er momenteel nauwelijks zwakke plekken te vinden in de ploeg van interim-manager Ralf Rangnick. “Het is een sterke, dynamische ploeg met erg goede aanvallers”, aldus Simeone.

Atlético neemt het woensdagavond in het eigen Wanda Metropolitano op tegen United. Simeone kijkt uit naar het tweeluik in de achtste finales van de Champions League en kruipt voorzichtig in de rol van de underdog. “We staan tegenover een van de beste ploegen van de wereld wanneer je kijkt naar de laatste veertien wedstrijden, als ik me niet vergis”, zegt de Argentijnse oefenmeester op de persconferentie in aanloop naar de heenwedstrijd met United. “Ze hebben slechts één keer verloren. Met de nieuwe manager, Ralf Rangnick, oogt de ploeg meer solide en wordt er meer inzet getoond.”

“We kunnen zien hoe goed Manchester United altijd was. Ze hebben progressie geboekt sinds de nieuwe manager er is en staan nu al vierde in de competitie”, vervolgt Simeone. "Het is een sterke, dynamische ploeg, met erg goede aanvallers en enorm goede voetballers in het algemeen. Het wordt een heel moeilijke wedstrijd, zoals elke Champions League-wedstrijd dat is. Maar we hebben er veel zin in om in ons stadion voor onze fans te spelen en we hebben het geluk dat we de tijdens de achtste finales nu thuis kunnen spelen, want dat was vorig jaar niet het geval.”

Aanvoerder Koke raakte afgelopen zaterdag tijdens de 0-3 zege op Osasuna geblesseerd aan zijn dijbeen en is daardoor niet tijdig fit voor het duel in Madrid. Simeone ziet United dan ook als favoriet. “Het team is veel compacter, het is sterker”, stelt de Argentijn. "Ze ogen achterin enorm solide en met de centrale verdedigers en de middenvelders us Manchester United een heel fysiek team. Ze zijn echt sterk en het is echt, echt moeilijk om daar zwakke plekken te vinden. Ik schat altijd de kwaliteiten van onze tegenstander in, maar natuurlijk zullen we proberen een manier te vinden om ze pijn te doen”, zo sluit Simeone af.