Bryan Linssen verklapt club waar hij zijn loopbaan hoopt af te sluiten

Woensdag, 23 februari 2022 om 10:09

Bryan Linssen hoopt zijn carrière af te sluiten bij VVV-Venlo, zo vertelt hij in een interview met Voetbal International. De 31-jarige aanvaller van Feyenoord verwacht nog ‘vijf of zes jaar door te gaan'. Voor hij terugkeert bij de club waar hij in de jeugdopleiding speelde en vervolgens ook tussen 2010 en 2013 actief was, hoopt Linssen nog een buitenlands avontuur aan te kunnen gaan.

“Bij die club ben ik opgegroeid. Ik was twee jaar toen mijn broer (Edwin, tegenwoordig assistent-trainer bij Roda JC Kerkrade, red.) er ging spelen. Later kwam ik er zelf te voetballen. Ik ken er ieder plekje, heb nog steeds contacten met de mensen die er werken. Het is mijn tweede huis. Dus als je praat over een cirkel, die zou helemaal rond zijn als ik afsluit bij VVV”, vertelt Linssen over zijn band met VVV. Hij speelde in de jeugd van VVV, maakte bij Fortuna Sittard zijn debuut in het profvoetbal en keerde via MVV Maastricht terug in Venlo.

Via Heracles Almelo, FC Groningen en Vitesse kwam Linssen vervolgens anderhalf jaar geleden bij Feyenoord terecht. De aanvaller verkoos een overstap naar Rotterdam boven een lucratief contract in Dubai. “Ik laat me niet alleen leiden door geld. Feyenoord was voor mij de club die mijn carrière in Nederland zou volmaken. Fortuna Sittard-VVV-Venlo-Heracles Almelo-FC Groningen-Vitesse; er zat een mooie opbouw in en Feyenoord topt het af. Tóch die topclub waarvoor ik altijd heb willen spelen.”

“Was ik naar het buitenland gegaan, dan had dat als onafgemaakt gevoeld. Mijn ambitie en eergevoel waren meer waard dan geld. Ik wilde gewoon weten of ik het ook op dit niveau zou kunnen redden”, vervolgt Linssen, dit seizoen voorlopig goed voor 14 doelpunten en 9 assists in 35 officiële wedstrijden. Hij hoopt de komende jaren nog een buitenlands avontuur aan te kunnen gaan. “Na dit seizoen heb ik nog een jaar bij Feyenoord, dan zou het kunnen, al laat ik natuurlijk ook alle opties hier open. Ik voel me zo fit, dat ik van plan ben nog wel een jaar of vijf, zes door te gaan.”