‘Matthijs de Ligt werd heel boos op hem, maar het was net zo goed zijn fout’

Woensdag, 23 februari 2022 om 09:05 • Chris Meijer

De Italiaanse media vellen een wisselend oordeel over het optreden van Matthijs de Ligt in de wedstrijd tussen Villarreal en Juventus (1-1). De centrumverdediger maakte over het algemeen een goede indruk tijdens de heenwedstrijd van de achtste finale van de Champions League, maar wordt tevens de gelijkmaker van Dani Parejo aangerekend. Men genoot tevens van de duels van De Ligt met Oranje-collega Arnaut Danjuma.

“Hij laat niemand passeren en werkt alles weg, met zijn hoofd en zijn voeten. Maar bij het doelpunt was hij afgeleid”, schrijft de Corriere della Sera. Sport Mediaset is het enige Italiaanse medium dat De Ligt met een 6,5 een ruime voldoende geeft. “Hij was geregeld in een duel verwikkeld met zijn landgenoot Danjuma. De Ligt komt door zijn kracht en positionering altijd goed uit.”

Eurosport noemt De Ligt een ‘rots’, maar geeft hem net als alle overige Italiaanse media een krappe voldoende: 5,5. “De wedstrijd was excellent geweest als hij de situatie goed had gelezen bij het tegendoelpunt”, zo luidt het oordeel. Calciomercato noemt De Ligt een ‘gigant’. “Op dit moment is hij ontzettend krachtig. Maar hij speelde een rol in de fouten die voorafgaand aan de gelijkmaker gemaakt werden. Rabiot stond te slapen, maar De Ligt was niet waar hij had moeten zijn.”

“De Ligt werd heel boos op Rabiot, maar het was net zo goed zijn fout”, stelt ook La Repubblica. Goal is van mening dat hij de situatie niet goed las, terwijl La Stampa De Ligt in ‘niemandsland’ zag staan. “Als hij echt klaar is voor een hele grote stap, zoals zijn zaakwaarnemer denkt, moet hij zorgen dat hij negentig minuten lang geconcentreerd blijft”, benadrukt Tuttomercatoweb. “Zijn optreden was vlekkeloos, maar hij vergat Parejo die de gelijkmaker aantekende.”

De Italiaanse media zagen De Ligt over het algemeen zijn Oranje-collega Danjuma onschadelijk maken. “Danjuma stuitte met zijn ambities op De Ligt”, stelt Sport Mediaset. Eurosport zag een levendige Danjuma in de beginfase van het duel, terwijl Calciomercato positief is over het doorzettingsvermogen van de aanvaller van Villarreal. Tuttomercatoweb oordeelt: “Een goede hakbal die gered werd door Szczensy was eigenlijk het enige echte lichtpunt van de avond van Danjuma.”

“Danjuma was de leider van de aanval in het elftal van Unai Emery. Maar Danjuma en Giovani Lo Celso konden niet voorkomen dat zichtbaar werd hoe belangrijk Gerard Moreno voor dit elftal is”, zo wijst AS op de afwezigheid van Gerard Moreno, die geblesseerd is. “Danjuma dook zowel in het centrum als op de linkerflank op. Zijn belangrijkste bijdrage was een hakbal, die uiteindelijk gered kon worden door Szczensy.”