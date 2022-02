PSV reist zonder Gakpo en tweetal met positieve PCR-test af naar Tel Aviv

Woensdag, 23 februari 2022 om 08:21 • Laatste update: 08:38

Cody Gakpo reist niet met PSV mee naar Israël voor de return van de tussenronde van de Conference League tegen Maccabi Tel Aviv. De Eindhovenaren communiceren via de officiële kanalen dat de aanvaller lichte enkelklachten heeft overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen van afgelopen zondag. Ook Marco van Ginkel en Maxime Delanghe stappen woensdagochtend niet in het vliegtuig.

De afwezigheid van Van Ginkel en Delanghe heeft te maken met de strengere coronamaatregelen in Israël. PSV schrijft dat het tweetal een positieve PCR-test aflegde na een eerder doorgemaakte corona-infectie. “Ze hebben voldaan aan de quarantaineverplichting”, stelt PSV. “Volgens Nederlandse richtlijnen is er geen reden voor isolatie of beperkingen meer, maar reizen naar Israël kan alleen met een negatieve PCR.”

Ook Gakpo is er dus vanwege lichte enkelklachten niet bij tegen Maccabi Tel Aviv. De aanvaller maakte tegen sc Heerenveen daardoor ook niet de negentig minuten vol. Trainer Roger Schmidt heeft door de absenties met Dennis Vos, Jenson Seelt, Johan Bakayoko, Ismael Saibari en Kjell Peersman een vijftal spelers van Jong PSV aan de selectie toegevoegd. Ook Érick Gutiérrez is 'gewoon' van de partij: de Mexicaanse middenvelder moest zondag nog met een brancard van het veld, maar blijkt geen ernstige blessure te hebben opgelopen. PSV verdedigt donderdagavond in Tel Aviv een 1-0 voorsprong.

Volledige selectie van PSV: Jordan Teze, Ibrahim Sangaré, Eran Zahavi, Carlos Vinícius, Noni Madueke, Erick Gutiérrez, Joël Drommel, Mauro Júnior, Olivier Boscagli, Bruma, Joey Veerman, Ritsu Doan, Mario Götze, Phillipp Mwene, Philipp Max, Yorbe Vertessen, Yvon Mvogo, Dennis Vos, Johan Bakayoko, Jenson Seelt, Ismael Saibari, Kjell Peersman.