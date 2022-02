Tuchel en Engelse pers bezorgd over ‘zijdezachte’ Ziyech: ‘Een nachtmerrie’

Woensdag, 23 februari 2022 om 07:50 • Laatste update: 08:05

De enkelblessure die Hakim Ziyech opliep tijdens het duel tussen Chelsea en Lille OSC (2-0) baart zowel Thomas Tuchel als de Engelse kranten zorgen. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler moest zich tijdens de heenwedstrijd van de achtste finale van de Champions League na een uur spelen laten vervangen door Saúl Ñíguez. Het is de vraag of Ziyech tijdig fit is voor de finale van de EFL Cup tegen Liverpool, die komende zondag op het programma staat.

“Ik weet het niet. Ik had Kova (Mateo Kovacic, die kort na rust gewisseld moest worden met een blessure, red.) voor rust al moeten wisselen, zodat we een wissel hadden kunnen besparen”, zegt Tuchel in gesprek met BT Sport over de blessuregevallen. Kovavic had in de eerste helft al klachten. “Ik heb nog niet met de clubarts over Hakim gesproken, ik hoop dat het meevalt.”

“Dit is het verhaal van het seizoen: we moeten wisselen vanwege blessures. Het is nu dinsdag, dus er zijn nog veel dagen om te herstellen richting zondag”, vervolgt de Duitse manager van Chelsea. “We zullen zorgen dat we klaar zijn voor zondag. Het zou mooi zijn als we de wedstrijd ook met wissels kunnen beïnvloeden, dus ik hoop dat de jongens weer fit zullen zijn voor zondag.”

Ziyech liet met een assist op de openingstreffer van Kai Havertz een goede indruk achter op de Engelse pers. “Ziyech kreeg in de openingsfase vaak de bal, maar hij slaagde er niet in om continu naar binnen te kappen en bij zijn linkervoet uit te komen”, schrijft Football London, dat een 7 uitdeelt. “Ziyech verzorgde de corner waaruit Havertz scoorde. Het is jammer dat hij in de tweede helft met een blessure gewisseld moest worden en een twijfelgeval is voor de EFL Cup-finale.”

Ah nee! Een blessure voor Hakim Ziyech en hij gaat van het veld... ??#ZiggoSport #UCL #CHELOSC pic.twitter.com/Y60oLCyc4Y — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 22, 2022

De Daily Mail en London Evening Standard komen tot dezelfde beoordeling, maar zagen Ziyech tevens ‘van het veld hinken’. “Hij had enkele zijdezachte momenten, maar was ook een aantal keer slordig in de gevaarlijke zone van het veld”, stelt de London Evening Standard. The Sun is van mening dat Ziyech zijn ‘geweldige vorm’ wist door te trekken en een ‘solide wedstrijd’ speelde.

“Zijn aannames waren goed, zijn voeten waren snel, maar je zou wensen dat hij soms wat meer vertrouwen in zijn rechtervoet heeft. Nu was het af en toe wat voorspelbaar”, schrijft The Sun. The Independent rept over de zorgen bij Chelsea over Kovacic en Ziyech. “Dat Kovacic naar de spelerstunnel hinkte, was reden voor zorgen. Maar dat Ziyech vervolgens ook een blessure opliep, was een nachtmerrie voor Tuchel. Kovacic en Ziyech waren de spelers met de beste vorm bij Chelsea. Ondanks de goede selectie zouden ze allebei een basisplaats hebben gehad tegen Liverpool.”