‘Het verbaast me niet als Ajax een veel hogere vergoeding voor hem krijgt’

Woensdag, 23 februari 2022 om 07:14 • Laatste update: 07:54

Didier Martel stelt dat Sébastien Haller dit seizoen zo goed presteert door het vertrouwen dat bij Ajax in hem bestaat. De 27-jarige spits scoorde dit seizoen al 28 keer voor de Amsterdammers, waaronder 10 keer in de groepsfase van de Champions League. De oud-spits die Haller bij Auxerre ontdekte als scout voor FC Utrecht denkt dat Ajax op termijn een hogere transfersom voor hem tegemoet kan zien dan de 22,5 miljoen euro die betaald werd aan West Ham United.

“Seb is een heel emotionele jongen en als mensen als Overmars, Ten Hag en zijn ploeggenoten vierkant achter hem staan, dan betaalt zich dat terug. Hij moet voelen dat hij belangrijk is voor het team. Dan scoort hij altijd en overal, ook in de Champions League”, zegt Martel in gesprek met De Telegraaf. De oud-spits droeg Haller aan bij FC Utrecht, waarna hij via Eintracht Frankfurt en West Ham United bij Ajax terechtkwam. Tot dusver was hij in 51 officiële wedstrijden goed voor 41 doelpunten en 15 assists.

“Sébastien is geen spectaculaire voetballer, die in één actie drie of vier tegenstanders uitspeelt. Maar zijn focus om voor het doel te komen is extraordinaire, buitengewoon. En voor de goal is er geen betere afmaker. Misschien is Haller niet de spits met de meest verfijnde techniek. Maar hij is wel een van de meest effectieve aanvallers in de Ajax-geschiedenis”, aldus Martel. Haller ligt bij Ajax nog tot medio 2025 vast en Martel denkt dat hij op termijn voor een fors bedrag verkocht wordt.

“Het verbaast me niet als Ajax op termijn een veel hogere vergoeding krijgt dan de 22,5 miljoen euro die aan West Ham United is betaald. Haller heeft nog vijf, zes of zeven mooie jaren voor zich liggen”, voorspelt Martel. Daar is John van Loen het mee eens en de oud-spits van onder meer FC Utrecht, Ajax en Feyenoord zegt te genieten van Haller. Toch raadt hij de Ivoriaans international om voorlopig juist niet uit Amsterdam te vertrekken.

“Nooit is een groot woord, maar de club heeft zó zijn nek uitgestoken. Wie haalt het in zijn hoofd om 22,5 miljoen euro aan West Ham United te betalen voor Haller? Op dat moment zei iedereen: ze zijn niet wijs. Maar dat vertrouwen van Marc Overmars en nu nog Erik ten Hag moet hij koesteren”, zegt Van Loen. Ondanks dat Van Loen positief is over Haller, vraagt hij zich af of hij wel een typische Ajax-spits is. "Dan moet je als meevoetballende spits overal aanwezig zijn en dat is hij niet. In en rond het zestienmetergebied kan hij aardig voetballen. En zijn gevoel voor positie is uitstekend. Net als zijn meedogenloosheid.”