Kuyt kritisch op ‘Van Gaal-fout’ van De Ligt: ‘Dat is bijna niet te bevatten’

Woensdag, 23 februari 2022 om 00:07 • Tom Rofekamp • Laatste update: 00:15

Dirk Kuyt vindt dat Matthijs de Ligt flink wat verweten kan worden bij de 1-1 in het duel van Juventus met Villarreal van dinsdagavond. De 22-jarige verdediger 'zag de treffer gebeuren' volgens Kuyt, maar verzuimde desondanks de ruimte die doelpuntenmaker Dani Parejo kreeg te dichten. Kuyt verwijst daarbij naar een les die hij als international leerde op het WK 2014 onder Louis van Gaal.

Nadat Dusan Vlahovic al na 32 seconden de score had geopend, was Juventus lang de bovenliggende partij in Spanje. In de 67ste minuut kwam Villarreal echter toch langszij. Etienne Capoue slingerde de bal naar de geheel vrijstaande Parejo, die met links laag achter doelman Wojciech Szczesny volleerde. "Schitterend afgerond", zo oordeelt Kuyt bij RTL. "Maar de fout die eraan voorafgaat is bijna niet te bevatten."

Gaat Matthijs de Ligt in de fout bij de goal van Villarreal? #UCL #VILJUV pic.twitter.com/6A7FCYMPkx — VTBL ? (@vtbl) February 22, 2022

"Je hebt eerst Adrien Rabiot, die zijn man laat lopen", licht Kuyt toe. "Dan heb je De Ligt, die het eigenlijk ziet gebeuren. Die moet de ruimte tussen hem en zijn back (Mattia De Sciglio, red.) verkleinen. Dan zie je drie centrale verdedigers op een paar vierkante meter staan. Wij hebben in 2014 nog bij Van Gaal geleerd, toen ik verdediger was, dat de onderlinge afstand maximaal vijf meter mag zijn. Dat gaat hier helemaal verkeerd. Dat is zonde, want De Ligt speelde echt een hele goede wedstrijd. Maar dit is wel een cruciale fout waar hij mede voor verantwoordelijk is."

College-analist Ron Vlaar, die evenals Kuyt tot de WK-selectie van het Nederlands elftal in 2014 behoorde, legt de schuld vooral bij De Sciglio. "Er gaat van alles fout, Rabiot, De Ligt, maar ik vind vooral dat die back gewoon moet knijpen. Ik weet niet waar-ie naar zat te kijken, maar als je daar een gat ziet, dan vul je dat gewoon op." De allesbeslissende return in Turijn vindt plaats op 17 maart.