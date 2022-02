PSV pakt door en geeft gehoor aan nadrukkelijke wens Roger Schmidt

Dinsdag, 22 februari 2022 om 23:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 00:17

PSV gaat de grasmat in het Philips Stadion vervangen, meldt het Eindhovens Dagblad. Het speelveld van de Eindhovenaren heeft flink te lijden gehad onder de weersomstandigheden van de afgelopen week. Trainer Roger Schmidt sprak na afloop van de zege op sc Heerenveen (3-1) nadrukkelijk uit te zullen rekenen op een nieuwe mat. Aan die oproep geeft de club nu gehoor. PSV speelt op 6 maart de eerstvolgende thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo.

PSV-watcher Rik Elfrink schrijft dat het veld de komende dagen al vervangen wordt. Daarvoor heeft de club verschillende stewards opgeroepen. Doorgaans wordt de mat aan het einde van het seizoen pas vervangen, nadat Guus Meeuwis heeft opgetreden in het Philips Stadion. De kans bestaat dat dat ook dit jaar weer gebeurt. Het is niet bekend hoe lang de klus in beslag neemt. PSV speelt drie uitwedstrijden op rij tegen achtereenvolgens Maccabi Tel Aviv (Conference League), Sparta Rotterdam (Eredivisie) en Go Ahead Eagles (TOTO KNVB Beker).

"Je ziet het wel vaker dat het aan het eind van de winter moeilijk is om de velden weer in een goede staat te krijgen. Voor ons is het belangrijk dat er een goede mat ligt, zeker voor het spel in de kleine ruimte", vertelde Schmidt afgelopen zondag na afloop van de overwinning op Heerenveen. Ook Mario Götze was niet blij met de slechte staat van het veld. "Het was een moeilijke wedstrijd, we hadden problemen om kansen te creëren op dit veld. Het veld was niet perfect. Het was moeilijk om hierop te spelen", aldus de Duitser bij ESPN.

Ook Ruud van Nistelrooy liet zich onlangs negatief uit over de staat van het veld. De trainer van Jong PSV noemde het veld op trainingscomplex De Herdgang 'professioneel voetbal onwaardig'. "Het is zwaar, het is niet te doen, het is eigenlijk professioneel voetbal onwaardig", doelde hij bij ESPN op de grasmat. "Het was een slagveld en ik vond dat dat ook met de knollentuin te maken had. Ik kan het geen veld noemen. Voetbal spelen is hierop onmogelijk, maar als het ook nog een gevaar wordt voor spelers, moeten we daar heel goed naar kijken."