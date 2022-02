Zinchenko spreekt zich in vurig statement uit over situatie-Oekraïne

Dinsdag, 22 februari 2022 om 23:32 • Laatste update: 23:51

Oleksandr Zinchenko heeft zich fel uitgelaten over de hoog opgelopen spanningen tussen Rusland en Oekraïne. De linksback van Manchester City, geboren Oekraïner, spreekt in een vurig statement op Instagram zijn steun uit voor zijn geboorteland, en veroordeelt daarmee impliciet de intenties van Rusland en president Vladimir Poetin. Er heerst al enige tijd onrust in de wereld, daar er oorlog dreigt tussen de twee landen.

"De gehele wereldbeschaving is bezorgd over de situatie in mijn land", schrijft Zinchenko in zijn post. "Ik kan niet toekijken en streef om mijn punt duidelijk te maken. Mijn land is in the picture. Het land waarin ik geboren en getogen ben. Het land waarvan ik de kleuren verdedig in de internationale sportarena. Het land dat we proberen op te hemelen en te ontwikkelen. Een land waarvan de grenzen intact moeten blijven. Mijn land behoort tot de Oekraïners en niemand zal het zich ooit kunnen toe-eigenen. We zullen ons land niet weggeven! Glorie aan Oekraïne!"

Het Rusland van Poetin annexeerde in 2014 de Krim, een gebied dat volgens de lidstaten van de Verenigde Naties nog altijd onder het gezag van Oekraïne valt. Daarna bleef er immer dreiging in de lucht hangen tussen de buurlanden. De laatste tijd intensiveren de spanningen enorm. Poetin erkende afgelopen maandag Donetsk en Loehansk uit als onafhankelijke volksrepublieken, gebieden in Oekraïne die grotendeels bewoond worden door pro-Russische separatisten. Daarmee werden afspraken in de zogeheten 'Minsk-akkoorden' geschonden, die zorgden voor enige stabiliteit in de regio. Onder meer de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk kondigden al sancties tegen Rusland aan; Nederlandse premier Mark Rutte noemde Poetin bij Jinek maandagavond 'totaal paranoia'.