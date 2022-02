Johan Derksen: ‘Gravenberch ligt toch niet wakker van de energierekening?’

Dinsdag, 22 februari 2022 om 23:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:33

Johan Derksen heeft dinsdagavond bij VI Vandaag zijn ongenoegen geuit over de situatie rond Ryan Gravenberch. De middenvelder van Ajax, die volgend jaar zomer uit zijn contract loopt, lijkt geen gehoor te geven aan de intentie van de club om zijn contract te verlengen. Terwijl Bayern München wordt genoemd als mogelijke nieuwe bestemming, uit Derksen nog maar eens zijn onvrede over de werkwijze van zaakwaarnemer Mino Raiola.

Bayern München volgt de situatie rond Gravenberch met bovengemiddelde interesse. De Duitsers zien de middenvelder graag komen. Sport1 benadrukt wel dat er nog een lange weg te gaan is voor er een akkoord bereikt kan worden. Als reden wordt onder meer gegeven dat Raiola momenteel met gezondheidsproblemen kampt. De markante belangenbehartiger werd een maand geleden overgebracht naar de intensive care in een Milanees ziekenhuis. Raiola zou een longziekte hebben. Enkele weken eerder werd hij ook al opgenomen in het ziekenhuis.

De situatie rond Gravenberch werd ook door de heren van VI Vandaag besproken. "Raiola kan iedere speler verkopen. Je zou bijna zeggen dat hij stront kan verkopen", aldus Derksen. "Hij maakt deze jongens wel helemaal gek. Deze jongen is negentien jaar, staat net in het eerste van Ajax. Hij doet het hartstikke goed, maar die is zo gek gemaakt met geld en topclubs door Raiola. Help je die jongen daarmee? Een jongen van negentien, die moet gewoon nog twee jaar bij Ajax spelen voordat hij de status heeft om naar een topclub te gaan. Het is toch niet zo dat hij van armoede omkomt dat hij wakker moet liggen van de energierekening?"

Gravenberch gaf zelf al aan niet gratis te willen vertrekken. “Het ligt bij mijn zaakwaarnemer en mijn vader", vertelt hij in het Algemeen Dagblad. "Ik weet niet of ik komende zomer al vertrek. Wat ik wel zeker weet, is dat ik niet vertrek als Ajax niets aan mij verdient. Ik heb hier de hele jeugd gespeeld. Ajax is altijd goed voor me geweest. Ik heb veel aan de club te danken. Dan kan ik het niet maken transfervrij weg te gaan. Dat zal ook niet gebeuren. Aan de andere kant is het niet slecht om eens uit je comfortzone te stappen. Een andere competitie, ander voetbal, ander leven, andere mensen om je heen. Maar dat zou ook op je 22ste kunnen bijvoorbeeld.''