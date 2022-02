Historisch Champions League-debuut van Vlahovic krijgt slecht vervolg

Dinsdag, 22 februari 2022 om 22:51 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:33

Villarreal en Juventus hebben de punten gedeeld in de eerste onderlinge krachtmeting van de achtste finale van de Champions League. In Spanje was la Vecchia SIgnora, met Matthijs de Ligt in de basis, lange tijd de betere partij, maar moest het genoegen nemen met een 1-1 eindstand. Dusan Vlahovic bezorgde zichzelf een onvergetelijk Champions League-debuut door al na 32 seconden de openingstreffer te verzorgen. Daarmee werd de Serviër de snelst scorende debutant in het miljardenbal ooit. Bij Villarreal begon Arnaut Danjuma in de basis, die vlak voor tijd werd gewisseld.

De avond kon niet beter van start voor De Ligt en consorten. Vlahovic, in zijn allereerste speelminuut in de Champions League óóit, kreeg een steekbal van Danilo en versloeg Gerónimo Rulli met een laag schot in de verre hoek. Er stonden slechts 32 seconden op de klok: nooit werd er sneller een treffer gemaakt door een debutant in het miljardenbal. Het vorige record stond op naam van Andy Möller, die in 1995 namens Borussia Dortmund na 37 seconden tot scoren kwam tijdens het 3-1 verlies tegen Juventus. Tevens was het Vlahovic' 'tweede debuutgoal': ook in zijn competitiedebuut voor Juventus tegen Hellas Verona (2-0) kwam de spits tot scoren.

VLAHOVIC ?? De Servische spits weet al na 33 seconden (!!) te scoren voor de oude dame. ?? Hoe zal Villareal hierop gaan reageren? ??#ZiggoSport #UCL #VILJUV pic.twitter.com/lQLGRhb2PM — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 22, 2022

Villarreal liet zich niet van de wijs brengen door de vroege goal. Met nog net geen kwartier op de klok kwam Giovani Lo Celso heel dicht bij de gelijkmaker, maar zijn poging spatte uiteen op de paal. Niet veel later mocht Danjuma bijna feestvieren. De Oranje-international, die afgelopen weekend nog drie keer tot scoren kwam tegen Granada (1-4), probeerde het met een stijlvol hakballetje, maar zag Wojciech Szczesny keren. Juventus nam de controle terug en schoof steeds meer op richting de helft van de thuisploeg. Met name Vlahovic loerde op een tweede treffer, maar bij het fluitsignaal voor de rust stond er nog altijd een 0-1 stand op het scorebord.

Direct na de thee ging Juventus op zoek naar het uitbreiden van de marge. Het team van Massimiliano Allegri kwam echter niet verder dan een volley naast van Alvaro Morata, voordat Villarreal weer de geest kreeg.El Submarino Amarillo liet de bal steeds sneller rond gaan en kwam halverwege het tweede bedrijf op gelijke hoogte. Etienne Capoue slingerde de bal richting het zestienmetergebied, waar Dani Parejo volledig aan de aandacht van het Italiaanse centrum was ontsnapt. De middenvelder dacht niet na en volleerde in één keer met links achter Szczesny. Juventus bleek in het restant van het duel onvoldoende geïnspireerd om nog iets te kunnen forceren en moest genoegen nemen met een punt. Adrien Rabiot beging in het laatste kwartier nog een schandalige overtreding, waarvoor hij erg mild bestraft werd met een gele kaart.