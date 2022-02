Uitvallen Hakim Ziyech flinke smet op degelijke zege Chelsea

Dinsdag, 22 februari 2022 om 22:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:16

Chelsea heeft uitstekende zaken gedaan met het oog op het bereiken van de kwartfinale van de Champions League. De ploeg van manager Thomas Tuchel was dinsdagavond in eigen huis met 2-0 te sterk voor Lille OSC, dat amper in het spel voorkwam. Kai Havertz en Christian Pulisic namen de treffers voor hun rekening. Flinke smet op de overwinning was het uitvallen van Hakim Ziyech. De voormalig Ajacied moest de strijd na een klein uur staken. Het is de vraag of hij op tijd kan worden opgelapt voor de finale van de EFL Cup tegen Liverpool zondag. De return in de achtste finale van de Champions League is op 16 maart.

Tuchel koos er verrassend genoeg voor om aan te treden zonder Romelu Lukaku. De spits is duidelijk niet in vorm en zag tegen Lille de spitspositie worden ingenomen door Havertz. De Duitser vormde een voorhoede met Ziyech en Pulisic. Chelsea overlegt doorgaans prima cijfers tegen Franse opponenten. Van de laatste tien thuiswedstrijden tegen een Franse tegenstander ging er slechts één verloren. Bovendien wist de ploeg van Tuchel liefst dertien keer de nul te houden sinds de start van het vorige Champions League-seizoen, meer dan welke club ook. The Blues gingen voortvarend van start en stonden al binnen tien minuten op voorsprong.

En ook bij Chelsea - Lille ligt 'ie er vroeg in! ?? Kai Havertz opent de score voor The Blues: 1-0 ???? De assist is voor Hakim Ziyech! ??#ZiggoSport #UCL #CHELIL pic.twitter.com/EFFwEvrMMJ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 22, 2022

Nadat Havertz eerst nog twee kansen om zeep had geholpen, was het bij de derde keer wel raak. Na een afgemeten corner van Ziyech zette de aanvaller met succes zijn hoofd tegen de bal voor de openingstreffer. De Duitser bewees daarmee het gelijk van zijn trainer. Voorafgaand aan de goal schoot Havertz van dichtbij over en zag hij een inzet knap gepakt worden door Léo Jardim. Chelsea had bijzonder weinig te duchten van Lille. Het meeste gevaar kwam van de voet van Renato Sanches, al ontbrak het de Portugees aan precieze in de eindfase. De ploeg van Jocelyn Gourvennec kreeg het niet voor elkaar om in het eerste bedrijf een fatsoenlijke aanval bij elkaar te voetballen.

Ah nee! Een blessure voor Hakim Ziyech en hij gaat van het veld... ??#ZiggoSport #UCL #CHELOSC pic.twitter.com/Y60oLCyc4Y — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 22, 2022

Ook in het tweede bedrijf lag de amusementswaarde beduidend laag. Bovendien kreeg Chelsea al snel te maken met een fikse tegenslag, toen Ziyech zich na een uur moest laten vervangen. De aanvaller annex middenvelder leek zich te verstappen en greep naar zijn enkel. Vijf minuten later verdubbelde de thuisploeg de score. N'Golo Kanté stoomde op over de as van het veld en gaf de bal op het juiste moment breed op Pulisic, voor wie het een koud kunstje was om de 2-0 achter Jardim te werken. Het gevaarlijkste moment van de kant van de bezoekers kwam van het hoofd van Sven Botman. De centrumverdediger, die de hele wedstrijd speelde, zag zijn kopbal van een meter of tien in de handen van Édouard Mendy belanden.