‘Laat De Ligt alsjeblieft de rest van zijn leven blijven, wat is hij goed'

Dinsdag, 22 februari 2022 om 22:25 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:37

Youri Mulder is lovend doch kritisch over Matthijs de Ligt. De analist ziet dat de 22-jarige verdediger zich ontpopt tot leider in de defensie van Juventus, maar merkt ook een zichtbaar verbeterpunt op in zijn spel. Mulder trekt de parallel met collega-international Virgil van Dijk, die zich volgens hem doorgaans minder laat verleiden om uit het centrum weg te trekken. Alessandro Del Piero, clublegende van Juventus, is daarentegen niets dan lovend over De Ligt.

"Hij speelde een goede wedstrijd tegen Torino (waartegen Juventus afgelopen weekend met 1-1 gelijkspeelde, red.), begint Mulder in de voorbeschouwing op het Champions League-duel tussen Villarreal en Juventus. "Maar kritisch als we zijn als analisten moeten we ook dingen aanstippen die nog beter kunnen." Mulder haalt een moment aan uit de openingsfase tegen Torino, waarin De Ligt uit het centrum wegtrekt. "Dat mag niet als centrale verdediger."

Matthijs de Ligt ?? De toekomstige aanvoerder van Juventus? ????? Youri Mulder blijft onder de indruk van de Nederlander, maar is ook kritisch.. ?????

Mulder haalt nog een enkeling voorbeelden aan, waaruit hij een patroon trekt. "Dan gaat De Ligt helpen en is hij weg uit het centrum. Dat zie je bij Van Dijk toch wat minder snel gebeuren." Wel sluit Mulder zijn relaas over De Ligt lovend af. "Wat ik wel vind is dat hij Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini langzaam aan het voorbijgaan is. Hij begint langzaam in het centrum van de verdediging de leider te worden."

Ook Alessandro Del Piero is lovend over de ontwikkeling van De Ligt. De clublegende ziet de Nederlander graag blijven, zo onthulde Simon Zijlemans. De verslaggever van RTL sprak in aanloop naar het duel met Villarreal met Del Piero. "Hij zei: 'Ik spreek als Juventus-fan, dus misschien kijk ik door een gekleurde bril, maar laat deze jongen alsjeblieft de rest van zijn leven bij deze club blijven. Hij is een nieuwe Chiellini, een soort opvolger. Wat is hij goed'."