Erik ten Hag reageert tijdens persconferentie op kwestie rond Winston Bogarde

Dinsdag, 22 februari 2022 om 20:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:20

Erik ten Hag heeft dinsdagavond tijdens de persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel met Benfica gereageerd op de kwestie rond Winston Bogarde. De assistent-trainer kwam maandagavond volop in het nieuws toen naar buiten kwam dat hij zich net als Marc Overmars schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Het NRC wist te melden dat Bogarde in de privésfeer ongewenste berichten aan een vrouwelijk slachtoffer stuurde, die dat zelf typeerde als 'seksuele intimidatie'.

Ten Hag werd tijdens de persconferentie gevraagd naar het nieuws rond Bogarde. "Dit zijn kwesties die je liever niet hoort, dat iemand van de club daarmee wordt geconfronteerd", aldus de trainer van Ajax. "Maar het is een privékwestie. Twee onafhankelijke organen hebben het bekeken. De zaak is door beide organen niet-ontvankelijk verklaard. Daar moeten we het dan bij laten. Het was wel een beetje te verwachten dat dit soort zaken aan de orde gaan komen. Maar deze groep kan daar heel goed mee omgaan. Die weet heel goed de focus te bewaren en om te schakelen."

Bogarde, bezig aan zijn derde seizoen als assistent-trainer van Ten Hag, stuurde in de privésfeer ongewenste berichten aan een vrouwelijk slachtoffer. Ajax liet de zaak extern onderzoeken, maar concludeerde dat het ging om 'een privékwestie': Bogarde mocht dus aanblijven. De conclusies van het externe bureau dat onderzoek verrichtte naar de zaak liegen er niet om. Bogarde heeft volgens de onderzoekers 'actief bijgedragen aan een voor de klaagster destructief uitgepakt interactiepatroon'. De vrouw hield ernstige psychische schade over aan het voorval, zo concludeerde een psycholoog. Later werd ook een posttraumatische stressstoornis vastgesteld bij de vrouw.

"Het klopt dat op 1 oktober 2020 bij Ajax een anonieme klacht is binnengekomen over grensoverschrijdend gedrag van een Ajax-medewerker", liet Ajax weten in een verklaring. "Daarop heeft Ajax direct actie ondernomen. De melding is door twee externe instanties onafhankelijk onderzocht. De eerste instantie, het Instituut Sportrechtspraak (ISR), heeft de zaak geseponeerd. Daarbij heeft het ISR bepaald dat de relatie tussen de melder en de werknemer van Ajax is ontstaan buiten de sport en moet worden aangemerkt als een privéaangelegenheid. De andere instantie is een onderzoeksbureau dat Ajax na de uitspraak van het ISR gevraagd heeft de klacht onafhankelijk te onderzoeken. Dit na overleg met en instemming van zowel de melder als de medewerker."

"Het onderzoek en het rapport van deze tweede instantie resulteerden niet in een gegrondverklaring van de klacht", gaat het statement verder. "Op basis van het rapport heeft Ajax (mei 2021) geconcludeerd dat deze zaak dient te worden aangemerkt als een privékwestie en ook vastgesteld dat er geen verdere acties noodzakelijk waren vanuit het werkgeverschap van Ajax. Ajax is van mening dat vanaf de eerste melding is gezorgd voor een zorgvuldige opvolging." Ook de NOS was bezig met de zaak rond Bogarde. Volgens chef voetbal Arno Vermeulen had onderzoeksjournalist Guido van Gorp het verhaal al helemaal 'ontrafeld', zo vertelde hij maandag bij Langs de Lijn.

"Er is nog veel meer te melden dan het NRC hierover schrijft", aldus Vermeulen. "Wij hebben intern de discussie gehad of het een privézaak is of niet. Toen wij wisten dat Ajax een onderzoek in zou stellen waren wij ervan overtuigd dat het geen privézaak meer was. Dat is wel essentieel in dit hele verhaal. Guido heeft er veel werk in gestopt. Hij heeft contact gezocht om het slachtoffer te spreken, dat is erg interessant voor het verhaal. Maar wij waren dus niet verrast toen het naar buiten kwam, want wij wisten het."